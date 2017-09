Der alte Mann und das Blütenmeer Johannes Fiedler hat vor seinem Haus in Kleindehsa ein Dahlien-Idyll erschaffen. Eine Ode an seine Großmutter.

Johannes Fiedler pflegt seit beinahe 50 Jahren die Dahlien in seinem Vorgarten. Er erbte die Liebe für die Blumen von seiner Großmutter. © matthias weber

Manchmal ist das Glück eine Blume. Wenn sie in der Sonne leuchtet. In einem warmen Gelb, einem zarten Rosa, in einem satten Rot oder einem strahlenden Weiß. Das Glück von Johannes Fiedler ist ein ganzes Blütenmeer. Wenn die Sonne sich an einem warmen Sommerabend dem Horizont zuneigt, dann setzt sich der

83-Jährige auf eine kleine Bank vor seinem Haus in Kleindehsa und genießt den Blick auf seine Dahlien.

Das 118 Jahre alte Backsteinhaus mit seinen kleinen Holzfenstern schaut so unwirklich aus, als wäre es direkt einer Modell-Eisenbahn entrissen. 20 Dahlien-Stöcke mit unzähligen Blüten stehen hinter einem Holzlattenzaun. Ein so hinreißender Anblick, dass Johannes Fiedler damit jeden Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im Alleingang gewinnen könnte. Auf Auszeichnungen aber kam es ihm nie an.

Der Rentner hält mit seinen Dahlien lieber die Erinnerung an seine Großmutter wach: „Meine Oma ist 1970 gestorben. Die hat ihre Dahlien auch schon so geliebt“, erinnert sich Fiedler. „Nach ihrem Tod habe ich die Blumen dann weiter gepflegt.“ Damals, da lebte seine Familie noch mit drei Generationen unter dem Dach des Backsteinhauses. 1990 starb schließlich Fiedlers Mutter. Seitdem lebt er allein mit seiner Frau Lieselotte im Haus.

1915 hatte der Großvater das Haus nahe der damaligen Nebenbahnstrecke von Löbau nach Bautzen als junger Mann erworben. „Der Opa war Kohlenhändler“, erzählt Fiedler, „und als Eisenbahnagent hat er an der Haltestelle Kleindehsa Fahrkarten verkauft und Expressgut für die Bahn abgefertigt.“ Aber 1945 verunglückte er beim Kohlentransport schwer und starb einige Tage später. Der Großmutter blieben in einer Zeit, in der wenig blühte, die Dahlien.

Johannes Fiedler hat nie in seinem Leben ein Buch über Botanik gelesen, nie irgendwelche Tipps aus irgendeinem Gartencenter benötigt. Es scheint, als wären Wachsen und Vergehen Teil seines eigenen Lebenszyklus. Jedes Jahr aufs Neue schafft sich Johannes Fiedler seine Blütenträume. „Anfang Mai hole ich die Knollen aus dem Keller“, sagt er. Dort überwintern sie in mit Erde gefüllten Maurertrögen. „Dann dauert es ein paar Wochen, bis sie richtig wachsen. Und Anfang Juli blühen sie alle wieder.“ Den Blüten ist jedes Jahr nur ein kurzes Leben beschieden: „Mit dem ersten Frost gehen die Dahlien sofort ein“, sagt Fiedler. Dann schneidet er sie ab und schafft die Knollen in ihr Winterquartier im Keller. Dann ist bis zum Frühjahr wieder Einöde hinterm Lattenzaun. Noch nie ist ihm eine seiner Dahlien vor der Zeit eingegangen. Auch durch Sturm und Starkregen bringt Fiedler seine Dahlien stets unbeschadet. „Wenn so ein Wetter gemeldet ist, binde ich sie an, damit sie nicht umknicken“, sagt er .

Früher, da haben er und seine Eltern auch noch den Grund hinter dem Haus beackert. „Dort hatten wir ein Feld und haben Getreide und Kartoffeln angebaut“, erzählt er. Damit konnte die Familie manchen Versorgungsengpass in der damaligen DDR überbrücken. Versorgungsengpässe wusste Johannes Fiedler immer schon zu managen. Nach seiner kaufmännischen Lehre in Löbau wechselte er 1954 zum VEB Motorenwerk Cunewalde – bis zur Wiedervereinigung der bedeutendste Hersteller kleiner Dieselmotoren im damaligen RGW-Wirtschaftsraum. „Dort war ich für die Materialversorgung zuständig“ erzählt Fiedler und von den vielen damit verbundenen Reisen quer durch die DDR. 1990 brach für das Werk eine neue Zeit an – und für Fiedler die Frührente.

Die kleine Landwirtschaft gab er auf. Mehr Zeit für die Dahlien. Und da gibt es ja auch sonst noch immer viel zu tun, um sein Modelleisenbahn-Idyll als Gesamtensemble zu erhalten: „Die Fenster muss ich auch alle fünf Jahre streichen oder mal ausbessern“, erzählt er. Und bisher hat er das auch immer alles allein geschafft. „Meine Frau hat ja auch mit der Hausarbeit zu tun.“ So ist er halt der Handwerker und Gärtner im Haus. Denn die beiden Söhne haben die Tradition des Mehrgenerationen-Hauses nicht fortgesetzt – aber beide haben in der Nachbarschaft nahe dem Elternhaus selbst gebaut. Der Älteste ist wie sein Ur-Großvater bei der Bahn gelandet. „Der fährt Güterzüge in der Schweiz“, sagt Johannes Fiedler stolz. Und der jüngere Sohn ist als Handwerker in der Umgebung tätig. Noch blüht in deren Vorgärten in Kleindehsa kein Dahlienmeer. Aber wer weiß, vielleicht entdecken auch sie noch die Gene der Urgroßmutter.

