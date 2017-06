Der Affenberg ist fertig Der Wildpark Osterzgebirge hat ein neues Kunstwerk. Es ist der Vorbote für eine neue Tierart.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Affenberg steht seit dieser Woche im Wildpark. Vor der Einweihung haben ihn sein Erschaffer, der Bildhauer Mario Nitschke, und Wildparkmitarbeiter Rico Pellmann, verhüllt. Die Hülle fällt am Sonnabendnachmittag. © Frank Baldauf Der Affenberg steht seit dieser Woche im Wildpark. Vor der Einweihung haben ihn sein Erschaffer, der Bildhauer Mario Nitschke, und Wildparkmitarbeiter Rico Pellmann, verhüllt. Die Hülle fällt am Sonnabendnachmittag.

Wie aus einem Sandstein ein Kunstwerk wird, zeigt diese Bildergalerie. Bearbeitet wurde der Stein vom 55-jährigen Bildhauer Mario Nitschke.

Mario Nitschke hat sein Versprechen gehalten. Pünktlich zum 20. Geburtstag konnte der Bärensteiner Bildhauer der Anlage eine Skulptur übergeben, die zur Jubiläumsfeier am Sonnabend feierlich eingeweiht wird: der Affenberg. Mit den Arbeiten begann der 55-jährige Bildhauer im März . Als Vorlage nutzte er Bilder von Kapuzineraffen. Nach und nach gab er dem Sandsteinblock die Konturen. Vor gut einer Woche war es dann so weit. Der Affenberg konnte zum Wildpark geliefert werden.

Die Skulptur soll den Eingangsbereich aufwerten, der in den nächsten Wochen umgebaut wird. Eigentlich wollte das Wildparkleiter Frank Gössel bis zum Pfingstfest hinbekommen. Doch der Wildpark erhielt die beantragten Fördermittel nicht. Die braucht er aber, um den Kassenbereich umzugestalten und ein bestehendes Gehege zu erweitern. Hier sollen Kapuzineraffen einziehen. Frank Gössel ist zuversichtlich, dass er diesen Plan in diesem Jahr doch noch realisieren kann. „Der Fördermittelbescheid ist unterwegs“, sagt er. Ist dieser eingetroffen, will er die Arbeiten sofort ausschreiben. Im Herbst könnte der Umbau abgeschlossen sein. Eröffnet werden könnte er zu einem der Feste im Herbst – dann mit lebendigen Affen.

