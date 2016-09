Der Ärger mit dem Schleichverkehr In Gombsen ist eine Anwohnerstraße die perfekte Abkürzung zur Staatsstraße. Das soll sich nun ändern. Aber wie?

Die Kreischaer Straße in Gombsen ist in schlechtem Zustand, auch ein Fußweg fehlt. Das soll sich jetzt ändern. Doch die Anwohner versprechen sich von der Sanierung noch mehr.



Die Anwohner an der Kreischaer Straße in Gombsen sind genervt. „Von früh bis spät donnern die Autos bei uns lang“, sagte ein Anwohner bei einer Bürgerversammlung am Mittwochabend. Zu der hatte Kreischas Bürgermeister Frank Schöning (FBK) eingeladen, um über die geplante Sanierung der Baumschulenstraße und der davon abzweigenden Kreischaer Straße zu informieren. Etwas mehr als hundert Bürger wollten sich das nicht entgehen lassen. Die drängendste Frage: Wie kann die Kreischaer Straße mit den anstehenden Bauarbeiten so verändert werden, dass sie für den Durchgangsverkehr möglichst unattraktiv wird?

Die Anwohner klagen, dass der Asphaltstreifen vor ihrer Haustür eine perfekte Abkürzung ist – vor allem für die Autofahrer, die am Morgen aus Richtung Saida, Dohna und Pirna kommen und beispielsweise in der Kreischaer Bavaria-Klinik arbeiten oder noch weiter nach Freital wollen. Sie fahren die Baumschulenstraße entlang und biegen dann, um ein paar Meter zu sparen, links in die Kreischaer Straße ein, um auf die Dresdner Straße – die Staatsstraße 183 – zu gelangen. Am Abend das gleiche Spiel, nur in umgekehrter Richtung. „Wir wollen den Verkehr auf die Baumschulenstraße ziehen“, sagte Schöning. „Die Kreischaer Straße muss unattraktiv werden.“ Frühestens im kommenden Jahr soll zunächst die Baumschulenstraße grundlegend saniert werden. Ein Jahr danach wäre dann die Kreischaer Straße dran. „Wenn alles optimal läuft“, so Schöning. Der Zeitplan ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln. Auf die ist die Gemeinde angewiesen, um die Gesamtkosten von wohl rund einer Million Euro zu stemmen. Das Projekt befindet sich zurzeit noch in der Vorplanung.

Um die Kreischaer Straße vom Verkehr zu entlasten, gibt es mehrere Ideen. Zum einen soll die Baumschulenstraße bequemer für Autofahrer werden. Der Abzweig zur Kreischaer Straße wird so umgebaut, dass eine T-Kreuzung entsteht. Zurzeit führt die Straße fast automatisch von der Baumschulenstraße in die Kreischaer Straße. Außerdem wird der Anschluss zur Staatsstraße, die in dem Abschnitt Lockwitzer Straße heißt, ausgebaut. Die zuständiger Planer sehen hier eine Art „Trompete“ vor. Das heißt, die Autofahrer, die aus Saida kommen, fahren erst einen Schwenk nach rechts, um dann im rechten Winkel auf die Lockwitzer Straße zu stoßen. Dadurch ist das Linksabbiegen bequemer. Die benachbarte Brandmühlenstraße wird zur Sackgasse. Ein Abbiegen auf die Lockwitzer Straße ist dort nicht mehr möglich.

Zum anderen könnte auch die Kreischaer Straße selbst so umgebaut werden, dass Pendler sie meiden. Schöning verwies aber darauf, dass man mindestens eine Straßenbreite von 3,50 Meter brauche, damit Müllfahrzeuge ein- und ausfahren können. Überlegungen gibt es auch, ob die Kreischaer Straße komplett zur Einbahnstraße und der Verkehr in Richtung Dresdner Straße über die Baumschulenstraße geleitet wird. Dafür müsste aber die Kreuzung an der Rosenschänke ausgebaut werden, weil dort dann mehr Verkehr zu erwarten ist.

Kreisverkehr-Lösung abgelehnt

Ein Anwohner schlug vor, die Kreischaer Straße zu einer Spielstraße – im Behördendeutsch: zum verkehrsberuhigten Bereich – zu machen. Autofahrer müssten dann Schrittgeschwindigkeit fahren. Allerdings wäre dann auch das Parken auf der Straße verboten – außer in markierten Bereichen. Schöning gab zu Bedenken, dass das Einhalten der Schrittgeschwindigkeit schwer zu kontrollieren sei. Schon heute ist auf der Straße nur Tempo 30 erlaubt. Daran halten sich aber nicht alle. Es sei aber schwierig, das zuständige Landratsamt zu Geschwindigkeitskontrollen zu bewegen, so Schöning. Er bezweifelt, dass eine Spielstraße den gewünschten Erfolg hätte, sagte aber zu, den Vorschlag prüfen zu lassen. „Die Non-Plus-Ultra-Lösung für die Kreischaer Straße haben wir noch nicht gefunden.“

Grundsätzlich entschieden ist hingegen, wie die Straßen saniert werden sollen. Sowohl die Baumschulenstraße als auch die Lockwitzer Straße werden künftig in den meisten Abschnitten 4,50 Meter breit. An der Baumschulenstraße gibt es auch Abschnitte, die nur 3,50 Meter breit ausgebaut werden können. Auf die Straße kommt eine Asphaltschicht. Neben den Straßen entsteht ein 1,20 Meter bis 1,50 Meter breiter Fußweg. Gespräche mit den Grundstückseigentümern an den Straßen sollen laut Schöning noch folgen.

Ziemlich sicher ist auch, dass an der Einfahrt von der Dresdner Straße in die Kreischaer Straße kein Kreisverkehr gebaut wird. Dies war vorab diskutiert worden. Direkt neben der Einfahrt zur Kreischaer Straße mündet auch die Straße An der Wolfsschlucht, die zur Bavaria-Klinik führt. Wenn Autofahrer aus Richtung Zentrum kommen und rechts blinken, kommt es oft zu Irritationen, weil nicht klar ist, in welche Straße sie abbiegen wollen. Für einen Kreisverkehr, ob in großer oder kleiner Variante, müsste die Gemeinde jedoch mehrere Grundstücke kaufen. Außerdem wäre die Brücke über den Lockwitzbach problematisch. Und eine Lösung für die unübersichtliche Verkehrssituation wäre das trotzdem nicht. Die beiden Straßen An der Wolfsschlucht und Kreischaer Straße sind zu weit voneinander entfernt, als dass beide zusammen an einen Kreisel angeschlossen werden könnten.

Die Idee mit dem Kreisverkehr ist aber trotzdem noch nicht ganz vom Tisch. In der Einwohnerversammlung wurde angeregt, ob der Kreisel nicht an der Lockwitzer Straße/Baumschulenstraße entstehen könnte. Das wird nun geprüft.

