Der Ärger fängt erst an Großraschütz doch gesperrt, eine Zufahrtstraße in den Stadtpark – die Bahnbaustelle wird Großenhain strapazieren.

Michael Bung, Falk Hebenstreit, Theresa Leschick und Klaus Riedel von der DB Netz AG standen den Bürgern gestern Abend zum Bahnstreckenausbau Rede. © Klaus-Dieter Brühl

Bei Großraschütz werden schon Bäume für den Bahnbau gefällt, weitere zum Fällen orange markiert. Erste Baueinrichtungsplätze wie an der Hillerwiese, in Zschieschen und am Faustballplatz sind schon abgesteckt – und die Stadt ist genauso überrascht wie die Bürger. Sie kann ihnen noch immer kaum etwas zu Wegen, Zeiten und Abläufen sagen. Gestern Abend war nun die Einwohnerversammlung mit der Bahn und die SZ fasst praktische Details zusammen, die im Alberttreff vor vollem Saal gesagt wurden.

Wie viele Bäume werden gefällt, wo gibt es Ersatzpflanzungen?

Gegenwärtig ist Grün-Chef Matthias Schmieder dabei im Wochentakt Bäume „zu retten“. Sprich, wie die alte Eiche auf der Hillerwiese oder Bäume an der Faustballbaracke, die jetzt umzäunt werden. Schmieder selbst sagt, er habe es noch nie erlebt, dass Arbeiten beginnen und nicht klar ist, wo was gefällt wird und welcher Ersatz genau kommt. Die Planung ist laut Klaus Riedel von der DB Netz AG noch während des Fällens voll im Gange.

Wann wird was gesperrt – sowohl für Autofahrer als auch zum Park hin?

Pech für alle, die nach Großraschütz müssen oder von dort kommen: Die Großraschützer Straße wird nun doch vom 1. Februar bis 10. März voll gesperrt – danach soll neben der abgerissenen Großraschützer Brücke eine temporäre Umgehung entlang führen. Ob die allerdings ein- oder zweispurig wird, weiß die Bahn nach ihren Worten noch nicht. Überhaupt sind Termine für Straßen-Sperrungen nicht bekannt.

Klar ist bislang nur, Park- und Auenstraße sind ab 12. Dezember komplett dicht. Schon vom 11. zum 12. Dezember wird die Bahnstrecke gesperrt, dann werden Signale und Oberleitungen abgerissen, die Gleise entfernt, letzte Bäume gefällt und die Brücken an Park- und Auenstraße abgetragen. Dann sollen Stützwände gesetzt werden. Ab 3. Februar soll es für Fußgänger eine Holzeinhausung um einen Durchlass geben. Gearbeitet werden soll nur einschichtig, auch zwischen den Feiertagen. Eventuell gibt es nachts mal die ein oder andere Straßensperrung sowie eine Sperrung am Kreuzungspunkt zum Cottbuser Bahnhof. Ein strenger Winter ist in dieser Zeitschiene nicht mit eingerechnet.

Wie kommen Sportler oder Kleingärtner 2017 in den Stadtpark?

An dem Punkt hat die Stadt wohl die größten Bauchschmerzen. Weil es die einzige Möglichkeit ist, wird über die Bäckerwiesen eine provisorische Zufahrtsstraße angelegt. Die führt dann nicht wie zunächst geplant um die Kleingartensparte herum, sondern geradeaus am Tornado-Denkmal vorbei zur Jahnkampfbahn. Alle Stadtparkbrücken und andere Abzweige werden mit massiven Pollern gesichert, damit keine Autofahrer durch den Stadtpark abkürzen. Die Behelfszufahrt ist nur für den Sportbetrieb und die Kleingärtner. Das wird kontrolliert, sonst, so Matthias Schmieder, machen wir den Stadtpark kaputt, der für solche Belastungen gar nicht ausgelegt ist.

Was passiert jetzt in den nächsten Tagen in Großenhain?

Es wird weiter geplant bei der Bahn und hoffentlich bekommen Vereine wie der GFV, die Kleingärtner oder die Leichtathleten bald genaue Instruktionen zu Parksituation und möglichen Zugängen für Veranstaltungen und den Punktspielbetrieb. Anlieger bekommen bald Besuch von der Firma, die die Dokumentation für die Beweissicherung vornimmt.

Was wird denn nun mit dem Zabeltitzer Bahnübergang?

Keine Antwort. Die Vorplanungen für Zabeltitz beginnen erst 2017. Dass die zwei Millionen für den Umgang des Bahnübergangs verschwendet sind, bestreitet die Bahn – er war gesetzlich vorgeschrieben.

Ab dem Berliner Bahnhof nordwärts fällt alles, wie der Lärmschutz, in die zweite Ausbaustufe, die erst Mitte der 2020er Jahre gebaut wird.

Gab es irgendwelche Überraschungen am gestrigen Abend?

Ja, zwei. Erstens: Die großartig angekündigte Zusatzmaßnahme „Radweg auf dem alten Agroservice-Gleis“ kommt nun doch nicht. Am Bergkeller werde die Strecke für einen Radweg zu schmal, habe die Prüfung ergeben, so Tilo Hönicke. Und zweitens: Die Bahn sagte nicht Nein, als ein Bürger nach der Öffnung der Berliner Tunnels fragte. Man könne das in der zweiten Ausbaustufe Mitte 2020 prüfen, wenn es gewollt sei, sagte Klaus Riedel vorsichtig.

Ansprechpartner für wichtige Probleme ist Klaus Riedel, DB Netz AG, Telefon: 0351 46125150

