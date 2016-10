Der Ärger danach Crash-Pilot Vettel steht nach dem Rennen in Malaysia in der Kritik – und Titelverteidiger Hamilton wittert eine Verschwörung.

Sebastian Vettel (vorn) rast mit seinem Ferrari in den Mercedes von Nico Rosberg – während der Unfallverursacher ausscheidet, kann der WM-Spitzenreiter sogar noch seinen Vorsprung ausbauen.

Sabotage-Vorwurf bei Mercedes, Ärger über den Crash-Piloten im Ferrari-Land: Nach dem Großen Preis von Malaysia raucht es mächtig in der Formel 1. Für Sebastian Vettel war das Rennen kurz nach dem Start vorbei. Im Anflug auf die erste Kurve löste er mit einem waghalsigen Überholmanöver eine Kettenreaktion aus. Dabei erwischte er auch Nico Rosberg, den die ungestüme Aktion mit einiger Sicherheit den Sieg gekostet hatte.

Immerhin entschuldigte sich Vettel. „Sebastian hat mich angerufen und sich bei mir entschuldigt“, berichtete Rosberg wenige Stunden nach dem Rennen in seiner obligatorischen Videobotschaft: „Das bringt mir zwar nicht die Punkte zurück, aber das war nett.“ Weniger freundlich gingen die italienischen Medien mit Vettel um. „Fest steht, dass Ferrari dringend einen erfolgreichen Piloten braucht“, schrieb der Corriere della Sera. Der Corriere dello Sport stellte ernüchtert fest, dass der viermalige Weltmeister einen Fehler nach dem anderen begehe: „Am Ende des Rennens sucht er dann Entschuldigungen, und das macht es noch schlimmer.“

Vettel hatte die Kollision damit erklärt, dass Rosberg zu früh gebremst habe. Die Rennkommissare brummten ihm für den nächsten Grand Prix in Suzuka am Sonntag eine sogenannte Grid-Strafe auf, das heißt, der Heppenheimer wird unabhängig vom Ergebnis der Qualifikation in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten versetzt.

Ärger gab es aber auch bei Mercedes, obwohl Rosberg hinter den beiden Red-Bull-Fahrern Daniel Ricciardo und Max Verstappen buchstäblich der lachende Dritte war und seinen Vorsprung in der WM-Wertung ausbauen konnte. Teamkollege und Verfolger Lewis Hamilton fand das weniger lustig. Der 31-Jährige lag in Führung, als ihn sein Rennwagen in der 41. Runde im Stich ließ. Danach brachte er Verschwörungstheorien und höhere Mächte ins Spiel. Irgendjemand wolle nicht, dass er in diesem Jahr erneut Weltmeister werde, sagte der Brite mit belegter Stimme, den Blick nach oben gerichtet: „Es waren acht Autos mit einem Mercedes-Motor auf der Strecke, und ausgerechnet meiner explodiert, obwohl ich die Nummer eins bin. Ich möchte, dass mein Team mir das erklärt.“

Wer angesichts dieser latenten Sabotage-Vorwürfe ein Donnerwetter von Teamchef Toto Wolff erwartet hatte, sah sich getäuscht, das Krisenmanagement von Mercedes funktionierte perfekt. „Wir haben Lewis im Stich gelassen, seine Enttäuschung ist nur allzu verständlich“, meinte der Österreicher milde lächelnd. Hamilton habe deshalb „jedes Recht zu sagen, was er sagen möchte, in einer solchen Situation müssen die Emotionen raus. Aber Lewis ist ein Vollprofi, er weiß sehr genau, dass wir ihn nicht mit Absicht in eine solche Lage bringen. Dieser Gedanke ist absurd.“

Hamiltons Frust lässt sich allerdings durchaus mit Fakten begründen. In Sepang tauchte am Auto des dreimaligen Champions bereits zum vierten Mal in dieser Saison ein folgenschwerer technischer Defekt auf. Ihm läuft allmählich die Zeit davon. 23 Punkte liegt er hinter Rosberg – und es bleiben nur noch fünf Rennen. (sid)

