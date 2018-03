Der Abschiebung entkommen

Am Mittwoch dieser Woche ist in Dresden ein Flugzeug gestartet in Richtung Tunesien mit 25 Menschen an Bord, die aus Deutschland abgeschoben wurden. Kurz zuvor waren in Schmiedeberg und Reichstädt Polizisten angerückt. Der Einsatz hat allerdings sein Ziel nicht erreicht. Sonst hätte noch ein weiterer unfreiwilliger Passagier in der Chartermaschine gesessen.

Es geht um einen 33-jährigen Mann, der aus Tunesien über Italien nach Deutschland gekommen ist. Hier ist er offiziell im Asylbewerberheim in Schmiedeberg gemeldet, obwohl er im April letzten Jahres Grit Bormann aus Reichstädt geheiratet hat. Sie erzählt der Sächsischen Zeitung die Geschichte der beiden, will aber seinen Namen nicht öffentlich nennen.

Nach der Heirat hat ihr Mann seinen Asylantrag zurückgezogen. Die Chancen stehen ohnehin nicht gut. 1 404 Asylbewerber leben im Landkreis, davon sind laut Landratsamt 166 anerkannt. Es erweist sich aber als schwierig, das Aufenthaltsrecht aufgrund der Heirat zu erreichen. Die Bearbeitung im Ausländeramt des Landratsamts dauert. Für den 12. März war ein Anhörungstermin angesetzt. Ob es jetzt noch dazu kommt, ist offen. Denn ihr Ehemann sollte am Mittwoch abgeschoben werden. Die Landesdirektion Sachsen hatte am 21. Februar einen Abschiebungsbescheid ausgestellt, heißt es bei der Polizei.

Am frühen Mittwochmorgen sollte es so weit sein. Die Polizisten wollten den Tunesier zum Abschiebeflieger auf den Flughafen bringen. Erst haben sie ihn kurz nach 5 Uhr an seiner offiziellen Adresse im Heim in Schmiedeberg gesucht. Er lebt aber bei seiner Frau in Reichstädt.

Weiter erzählt sie: Ein Mitbewohner aus Schmiedeberg rief ihn in Reichstädt an, dass die Polizei ihn suche. Er zog sich schnell an und wollte durch ein Seitenfenster, das auf den Friedhof führt, fliehen. Doch da war die Polizei schon da und hatte mit sechs Beamten das Haus umstellt. Sie hätte sich dann ans Fenster gestellt, versuchte, es zu schließen, während ein Beamter von außen dagegenhielt. Dabei seien Scheiben zu Bruch gegangen und Scharniere rausgedrückt worden. Die Polizisten hätten dann vor der Hintertür gestanden und diskutiert, diese zu öffnen. In der Zwischenzeit ist der Gesuchte unerkannt vorne aus dem Haus gegangen. Weil die Eingangstür offen stand, seien die Beamten ins Haus gekommen und hätten nach dem Mann gesucht. „In die Schlafzimmer geschaut, selbst den Kühlschrank geöffnet“, berichtet die Frau. Sie hätte nach einem Durchsuchungsbeschluss gefragt. Darauf hätte ein Beamter gelacht und gefragt: Soll ich jetzt einen Richter anrufen? Die Polizei bestätigt, dass es einen Disput am Fenster gab. Dann war aber die Tür offen und die Beamten hätten der Frau die Maßnahmen erläutert. „In der Folge gab es eine Nachschau in der Wohnung nach dem Betroffenen. Dieser wurde nicht angetroffen.“

Grit Bormann versteht nicht, warum die Behörden auf der einen Seite daran arbeiten, den Aufenthaltsstatus ihres Mannes zu klären, und auf der anderen Seite versuchen, ihn abzuschieben. Außerdem hält sie das Vorgehen der Polizei nicht für rechtmäßig. Deswegen hat sie auch Anzeige erstattet. Die Polizei beruft sich auf das Sächsische Verwaltungsvollzugsgesetz, das unter bestimmten Bedingungen das Betreten einer Wohnung erlaubt. Der Abschiebeflug ist jedenfalls ohne den Mann gestartet. Er und seine Frau wollen weiter versuchen, ihre Verhältnisse zu ordnen, sagt sie.

Das Verfahren läuft hier offenbar auf zwei getrennten Schienen. Für das abgebrochene Asylverfahren ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Dieses informiert seinerseits, wenn ein Antrag abgelehnt ist und es keine Hinderungsgründe für eine Abschiebung gibt, Sachsens zentrale Ausländerbehörde bei der Landesdirektion in Chemnitz. Diese hat den Abschiebungsbescheid ausgestellt und die Polizei war das ausführende Organ.

Die Ausländerbehörde im Landratsamt hat mit der Abschiebung nichts zu tun, wie Amtsleiter Tilo Georgi informierte. Sie bearbeitet aber die Aufenthaltsbewilligung nach der Heirat. Wie dieses Verfahren jetzt weiterläuft, ist momentan offen.

