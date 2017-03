Der Abrissbagger kommt nächste Woche Seit fast zehn Jahren bröckelt das Haus an der Goethestraße. Der Eigentümer kümmert sich nicht. Nun schreitet die Behörde ein.

Das Haus Nummer 6 an der Goethestraße wird abgerissen. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am Montag. © André Braun

Ab Montag ist die Goethestraße voll gesperrt. Das Haus Nummer 6 soll endlich abgerissen werden. Den Auftrag dafür hat die Firma Püschmann GmbH & Co. KG Abbruch & Recycling aus Lugau vom Landratsamt bekommen. Das teilte der Sprecher des Landratsamtes André Kaiser auf Anfrage des DA mit. Zunächst erfolgen Sicherungs- und Entrümplungsarbeiten, bevor im Laufe der Woche der Bagger mit den groben Arbeiten beginnt.

Seit 2009 steht das Haus Nummer 6 an der Goethestraße immer wieder in der Kritik. Der Putz bröckelt ab, Teile fallen vom Dach und der Fassade. Der Gehweg musste gesperrt werden. Es ist Gefahr in Verzug. Ein Bauzaun hält die Fußgänger seit Jahren auf Abstand vom Haus. Denn schon öfter sind Teile vom Dach und der Fassade heruntergestürzt. Das Gebäude an der Goethestraße 6 steht bei der Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes seit mehreren Jahren unter regelmäßiger Kontrolle.

Nun hat das Landratsamt eine Ersatzvornahme eingeleitet. Das Haus wird abgerissen. Es entstehen Kosten in Höhe von etwa 85 000 Euro. „Diese sind auch deshalb so hoch, da wir bei dem Komplettabriss für die Giebelsicherung der angrenzenden Gebäude verantwortlich sind“, sagte André Kaiser. Eine Notsicherung gegen Witterungseinflüsse ist ebenfalls vorgesehen. Für die darüber hinaus gehende Giebelsanierung ist der jeweilige Eigentümer zuständig, so wie es jeder andere Hauseigentümer für seine vier Außenwände ist. Der Abriss werde bis Ende April dauern.

Wie das 330 Quadratmeter große Grundstück nach dem Abriss des Hauses gestaltet wird, obliegt wieder dem Eigentümer. Der reagiert aber schon seit Jahren nicht, obwohl das Landratsamt ihn immer wieder auf seine Pflichten aufmerksam gemacht hat. Damit der Abriss überhaupt erfolgen kann, übernimmt das Amt vorerst auch die Kosten dafür. Das Geld wird dann vom Eigentümer zurückgefordert. Er ist dem Landratsamt bekannt, sagte André Kaiser.

„Ich sehe den Abriss mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer, der in den letzten Jahren immer wieder die Bauordnungsbehörde auf den Zustand des Gebäudes aufmerksam gemacht hat. Es sei gut, dass die Ruine, von der auch eine gewisse Gefahr ausgeht, verschwindet. Der Abriss bedeute aber gleichzeitig, dass eine Lücke im Ensemble entsteht. (DA/je)

Vollsperrung der Goethestraße vom 6. März bis Ende April.

