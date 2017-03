Der Abriss verzögert sich Das einsturzgefährdete Gebäude in der Landeskronstraße 34 soll erst ab diesem Donnerstag platt gemacht werden. Schuld ist ein Stau auf der Autobahn.

Nach dem Fassadensturz im unsanierten Mehrfamilienhaus an der Landeskronstraße 34 in Görlitz soll der Abriss des Gebäudes diesen Donnerstag starten. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Der Abriss des einsturzgefährdeten Hauses Landeskronstraße 34 verzögert sich. Darüber informiert Rathaussprecher Wulf Stibenz. Der Grund dafür ist, dass der Riesenbagger auf der Autobahn im Stau steht. Ursprünglich sollte die schwere Technik ab heute im Einsatz sein. Nun soll es morgen losgehen. Heute finden lediglich kleinere Vorbereitungsarbeiten statt, etwa die Einrichtung der Baustelle. Diesen Donnerstag könnte dann aber – wenn sich nichts mehr ändert – tatsächlich der spektakulärste Tag werden. Der Riesenbagger wird voraussichtlich drei Tage für den Abriss benötigen.

Wann die Stadt die Landeskronstraße wieder für den Verkehr freigeben kann, ist weiter unklar. Eventuell müssen noch Schäden an der Straße und am Gehweg behoben werden, die durch den Teileinsturz der Fassade am 24. Februar entstanden sind. (SZ/ik)

