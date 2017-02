Der Abriss geht weiter Riesaer Hauseigentümern winken Prämien für den Abbruch. Dabei gibt es allerdings Tabus.

Aufgebaut und abgerissen: Einst heiß begehrte Wohnblöcke sind in Riesa längst wieder verschwunden. Das Bild zeigt einen Abriss an der Merzdorfer Straße, April 2016. © Archiv/Sebastian Schultz

An den Anblick von Abrissbaggern haben sich die Riesaer längst gewöhnt: So ließ die Wohnungsgenossenschaft im vergangenen Frühjahr einen Wohnblock an der Nudelfabrik abreißen. Das war bereits der vierte Block dort, der verschwand. Auch die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) ließ die Abrissbagger rollen, zuletzt am Karl-Marx-Ring, wo ein Block deutlich verkleinert und anschließend modernisiert wurde.

Bei den Abrissen ist noch kein Ende abzusehen: „Das Thema wird uns so lange begleiten, wie in der Region ein Bevölkerungsrückgang vorherrscht“, sagt WGR-Chef Roland Ledwa. Dieses Jahr nehme Riesas größter Vermieter am Karl-Marx-Ring durch Etagenrückbau 24 Wohnungen vom Markt. Nächstes Jahr soll ein Wohnblock mit 48 Wohnungen an der Plauener Straße in Weida abgerissen werden. Auch für 2019 steht intern bereits ein Abrissplan.

Warum, lässt sich an den Zahlen ablesen: Aktuelle verfügt die WGR in Riesa über 572 leerstehende Wohnungen, das entspricht einem Leerstand von rund zwölf Prozent. Tatsächlich vermietbar davon wären 350 Wohnungen. – Die Wohnungsgenossenschaft, Riesas zweitgrößter Vermieter, hatte ihren Mitgliedern mitgeteilt, dass dieses Jahr zwei Blöcke verschwinden sollen: die Rudolf-Harbig-Straße 10-16 und der Clara-Zetkin-Ring 14-15. Am Karl-Marx-Ring verkleinert die Genossenschaft einen Block von sechs auf drei Etagen – ähnlich wie zuvor schon die WGR.

Neubebauung verboten zurück 1 von 4 weiter Informationen und Anträge zum Förderprogramm „Rückbau Wohngebäude“ gibt es unter www.sab.sachsen.de Anträge können auch über die Stadtverwaltung gestellt werden. Die Anträge sind durch die Eigentümer vorausgefüllt bis 10. März einzureichen. Formulare sind auch im Stadtbauamt, Friedrich-Engels-Straße 13, erhältlich. Ansprechpartnerinnen sind Frau Friedrich, 03525 700315, Mail: birgit.friedrich@stadt-riesa.de und Frau Müller, 03525 700319, Mail birgit.mueller@stadt-riesa.de. Nach dem Abriss ist eine Wiederbebauung des Grundstücks mit Mietwohngebäuden für mindestens zehn Jahre ausgeschlossen.

Beim Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften heißt es, dass in Riesa vergangenes Jahr insgesamt 50 Wohneinheiten abgerissen wurden. „Aber auch Neubau ist in Riesa ein Thema. So wurden im Jahr 2015 insgesamt 54 Wohnungen neu gebaut“, sagt Referent Sven Winkler vom Genossenschaftsverband.

Für die TAG-Immobilien AG kommt Abriss in Riesa momentan nicht in Betracht, sagt Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement. Der deutschlandweit agierende Großvermieter bewirtschaftet in Riesa rund 470 Wohnungen in der Pausitzer Delle, der Innenstadt, Gröba und Altriesa. Die Objekte seien gut instand gehalten und sehr gut vermietet.

Allerdings gibt es in Riesa auch andere Wohnhäuser – solche, die teils seit Jahren leer stehen und verfallen. An deren Eigentümer richtet sich ein Abriss-Förderprogramm, für das man im Rathaus gerade Werbung macht. Der Freistaat unterstützt den Abriss von Gebäuden, die nicht mehr genutzt sind. Dafür winkt ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50 Euro je Quadratmeter zurückgebauter Wohnfläche, sagt Stadt-Sprecher Uwe Päsler.

„Die Förderung kann unter anderem für den Abbruch, den Abtransport des Materials einschließlich der Enddeponie, Sicherungsmaßnahmen an abgetrennten Ver- und Entsorgungsleitungen, die einfache Herrichtung des Grundstücks und notwendige Baunebenkosten gezahlt werden“, so Päsler. Sogar durch den Abriss bedingte Instandsetzungen an den Nachbarhäusern seien förderfähig.

Allerdings gibt es eine Reihe von Einschränkungen: Das Wohngebäude darf nicht in Stadtumbaugebieten des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ oder in Fördergebieten der Städtebaulichen Erneuerung liegen. Von der Förderung ausgenommen sind außerdem nicht mehr bewohnbare, ruinöse Gebäude. Auch ein Teilrückbau wird nicht gefördert. Und ein Freibrief für Baudenkmäler ist das Förderprogramm ebenfalls nicht: In solchen Fällen redet die Denkmalschutzbehörde mit.

Eine weitere Einschränkung für das Fördergeld dagegen dürfte in Riesa kein Problem sein: „Die Notwendigkeit der Maßnahme aufgrund der zu erwartenden demografischen Entwicklung muss gegeben sein“, heißt es. Laut WGR-Chef Roland Ledwa seien Abrisse in der Stadt so lange nötig, bis sich die Bevölkerungssituation stabilisiert. „Prognosen gehen von dem Zeitraum 2025 -2030 aus“, so Ledwa.

