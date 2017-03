Der Abriss beginnt Görlitz steckt 100 000 Euro in die Landeskronstraße 34. Voraussichtlich ab Mittwoch rückt ganz schwere Technik an.

Ein Mitarbeiter der Görlitzer Firma Walkowiak & Brendle arbeitet auf einer Hubbühne an der Fassade der Landeskronstraße 34. © pawel sosnowski/80studio.net

Mit hohem Tempo rast ein Fahrradfahrer durch den Fußgängertunnel in der Landeskronstraße. Die Männer von der Markersdorfer Gerüstbaufirma Berger können nur mit dem Kopf schütteln und ihm hinterherrufen. Sie sind am Montagmittag noch dabei, den Tunnel zu bauen, als sich die Situation zuträgt. Sie hätte böse enden können, wenn in dem Moment ein Bewohner aus einem Haus gekommen wäre.

Die Gerüstbauer, die auf beiden Straßenseiten Fußgängertunnel errichten, sind am Montag nicht die Einzigen vor Ort. Die Görlitzer Firma Walkowiak & Brendle ist mit einer Hubbühne am Haus Nummer 34 beschäftigt. Dort waren am 24. Februar Teile der Fassade auf Straße und Gehweg gestürzt, vorigen Mittwoch brachen weitere Gebäudeteile in sich zusammen. Mittlerweile steht fest: Das Haus ist nicht zu retten, es muss komplett abgerissen werden.

Das geschieht nun scheibchenweise. „Schon vorigen Freitag waren die Männer zum ersten Mal mit der kleinen Hubbühne vor Ort“, sagt Rathaussprecher Wulf Stibenz. Am Montag nun der zweite „kleine“ Einsatz. Laut Stibenz erledigt die Görlitzer Firma vorbereitende Arbeiten, nimmt kleinere Teile vom Dach und den Gauben ab: „Das ist wichtig, damit dann später alles so einstürzt, wie es soll, nämlich in sich zusammen und nicht auf die Straße.“

Dann später, das heißt konkret: Ab Mittwoch. Jedenfalls, wenn nichts dazwischen kommt. Dann kommt ein Spezialbagger mit einem 28 Meter langen Ausleger aus Berlin nach Görlitz. „Ein Riesending“, sagt Stibenz. Er gehöre zu einer Spezialfirma, die das ganze Jahr über große Gebäude abreißt und entsprechend viel Erfahrung damit hat. Drei Tage hat sie für die Landeskronstraße 34 veranschlagt. Falls es, wie derzeit geplant, am Mittwochmorgen losgeht, dann ist die Baustelle Freitagabend besenrein, erklärt Stibenz. Die Friedersdorfer Firma Köhler & Sohn übernimmt die Entsorgung. Ihre Banner hängen schon am Bauzaun in der Landeskronstraße.

Wie schnell die Landeskronstraße dann wieder für den Verkehr freigegeben wird, kann Stibenz noch nicht sagen. Fakt ist: Beim Einsturz am 24. Februar sind Straße und Gehweg beschädigt worden. Beim Komplettabriss sollen möglichst keine weiteren Schäden hinzu kommen. Deshalb legt die Firma auf der Straße Stahlplatten aus. Doch so oder so: Die Stadt muss nach dem Abriss schauen, ob eine Reparatur der Straße nötig ist. Ziel sei es natürlich, sie so schnell wie möglich wieder für den Verkehr freizugeben, erklärt Stibenz.

Für die Nachbarhäuser 33 und 35 besteht nach seiner Aussage keine Einsturzgefahr: „Dass sich die Häuser in der Zeile gegenseitig halten, ist eine Mär.“ Jedes sei einzeln gebaut worden und stehe für sich allein. Es gibt auch keine gemeinsamen Brandmauern: „Jedes Haus hat seine eigene Brandmauer, da stehen also jeweils zwei nebeneinander.“ So muss kein Nachbarhaus abgestützt werden. Trotzdem könnte es sein, dass die Bewohner während der Abrissarbeiten einmal stundenweise ihre Häuser verlassen müssen. Nicht wegen Einsturzgefahr, sondern eher wegen Lärm und Dreck. Das werde aber erst vor Ort entschieden, abhängig vom Verlauf der Arbeiten. Geplant sei, mit einer großen Baggerschaufel in das Haus reinzugehen, es Stück für Stück auszuhöhlen, um es dann am Ende nach innen einzudrücken. Und gerade Letzteres könne doch sehr lärm- und staubintensiv werden. Da sei nicht einmal auszuschließen, dass andere Häuser Risse im Putz davontragen: „Deshalb haben wir im Vorfeld eine Dokumentation gemacht, welche Risse schon da sind, und wie breit diese sind“, sagt Stibenz. Das sei dann im Nachhinein wichtig für die Versicherung.

Die Landeskronstraße 34 gehört einer Erbengemeinschaft, die aus 32 Parteien bestehen soll. Die Stadt versucht, zu allen einen Kontakt herzustellen. Das sei aber sehr aufwendig. So lange kann die Verwaltung mit dem Abriss nicht warten. Deshalb geht sie für die Eigentümer in Vorleistung. „Bisher gehen wir von knapp 100 000 Euro Kosten aus, inklusive der Tunnel und Absperrungen“, sagt Stibenz. Die Summe kann sich aber auch noch erhöhen. Ein Miteigentümer habe bereits seine Kooperation zugesagt. „Allerdings haben wir die Kostenübernahme noch nicht vertraglich fix“, sagt Stibenz. Nur die grundsätzliche Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sei vorhanden. „In Vorleistung zu gehen, ist der einzig gangbare Weg“, so Stibenz. Danach kann auch der halsbrecherische Radfahrer bald wieder die Straße nutzen – und nicht mehr den Tunnel auf dem Gehweg.

