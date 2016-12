Der Abfallberg wächst Die Mittelsachsen entsorgen mehr Müll. Im Sachsen-Vergleich fallen sie ab.

308 Kilogramm Abfall hat jeder Einwohner des Landkreises Mittelsachsen im vergangenen Jahr auf legalem Weg entsorgt. Sparsam, sparsamer, Mittelsachse – dieses Motto galt lange Zeit im sachsenweiten Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte. Doch die Mittelsachsen sind nicht mehr in allen Bereichen die sparsamsten Müllproduzenten.

Jeder Sachse entsorgte im vergangenen Jahr 327 Kilogramm Müll. Das geht aus der Abfallbilanz 2015 für den Freistaat Sachsen hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 17 Kilogramm Sperrmüll rangierte jeder Mittelsachse aus. Nur die Dresdner und die Chemnitzer bringen es mit 13 Kilo auf noch weniger. Der Sachsendurchschnitt liegt bei 25 Kilogramm. „Mittelsachsen erfasste die Holzbestandteile der sperrigen Abfälle separat und wies diese Mengen unter der getrennt erfassten Wertstofffraktion Holz aus. Das separat erfasste Holz wird entweder sortiert oder direkt aufbereitet beziehungsweise verwertet“, heißt es in der Auswertung des sächsischen Umweltministeriums.

Rund 94 Kilogramm Restmüll hat jeder Mittelsachse im vergangenen Jahr produziert. Der Abfall wird kostenpflichtig entsorgt. Nur im Landkreis Görlitz fiel mit 88 Kilogramm pro Einwohner noch weniger an. Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 125 Kilo Restmüll pro Kopf.

Gewerbliche Sammlungen von Bioabfällen wurden in der Landeshauptstadt Dresden und in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen durchgeführt. In Mittelsachsen werden Bioabfälle seit dem Jahr 2014 ausschließlich privatwirtschaftlich gesammelt. Es wurden mehr als 9 000 Tonnen erfasst. Dies entspricht einem Pro-Kopf-Aufkommen von 29 Kilogramm pro Einwohner. Dieser Wert wurde auch im Jahr 2014 erreicht. 44 Kilogramm Leichtverpackungen steckte jeder Mittelsachse in die gelbe Tonne beziehungsweise in den gelben Sack. Dieser Wert liegt über dem Landesdurchschnitt von 40 Kilogramm pro Einwohner. (sol)

