Der ABC-Erkunder steht im Regen In die Garage der Glaubitzer Feuerwehr regnet es rein. Jetzt soll das Dach schnell wieder abgedichtet werden.

Die Fertigteilgarage auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Glaubitz ist nicht dicht. Die Abdichtung des Daches aus Kunstharz hat Risse, es regnet rein, erklärte Bauamtsleiter Uwe Riedel. Das wurde im Frühjahr bemerkt und daraufhin eine Ausschreibung für die Erneuerung der Dachabdichtung durchgeführt. Dabei soll nun aber nicht einfach das Kunstharz ersetzt werden. „Das ist uns zu unsicher“, so Uwe Riedel. Stattdessen ist geplant, das Dach unter anderem mit Verlegeplatten nach innen abzudichten.

Der Auftrag dafür soll an die Dachdecker- und Sanierungs GbR in Nünchritz gehen, dem stimmte der Gemeinderat bereits zu. Die Kosten liegen bei mehr als 3 600 Euro.

Die Arbeiten an der Garage, in dem der ABC-Erkunder des Landkreises untergebracht ist, sollen nun schnellstmöglich ausgeführt werden, kündigte der stellvertretende Bürgermeister Remo Bennewitz (Bürgernahe Wählervereinigung) an.

