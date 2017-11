„Der A 4 droht irgendwann der Kollaps“ Landrat Arndt Steinbach erklärt, warum er für den Ausbau einer neuen Ost-West-Verkehrstrasse eintritt.

Offiziell verbirgt sich hinter dem Namen Milau eine neue Bundesstraße. Tatsächlich wünschen sich viele Beteiligte eine neue Autobahn, die Mitteldeutschland und die Lausitz verbindet – dafür steht das Kürzel Milau. Vor wenigen Tagen unterschrieben neun Landräte aus drei Bundesländern dazu in Torgau eine Erklärung. Sie fordert die neue Bundesregierung auf, sich für das Projekt einer neuen Ost-West-Achse einzusetzen. Die würde dicht am Raum Riesa vorbeiführen – und hätte damit auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der B 169 und der B 98 sowie für die Anbindung des Riesaer Hafens. Die SZ sprach dazu mit Landrat Arndt Steinbach (CDU), der die Erklärung mit unterzeichnet hat.

Herr Steinbach, warum halten Sie das Verkehrsprojekt Milau für den Kreis Meißen für wichtig?

Der Ausstieg aus der Braunkohle stellt das mitteldeutsche Revier und die Lausitz vor gewaltige Herausforderungen. Davon ist auch der Landkreis Meißen betroffen, denn die Neuorientierung der Energiegewinnung und -versorgung hat weitreichende Folgen. Da verschwindet ein kompletter Industriezweig, dafür muss es Alternativen geben. Und vor allem brauchen die Menschen in der Lausitz eine Lebensperspektive. Es gibt vergleichbare Entwicklungen in den alten Bundesländern im Ruhrgebiet, in den neuen Ländern nach 1990 etwa in der Chemieindustrie um Bitterfeld. Daher wissen wir: Neuansiedlungen werden nur kommen, wenn die Infrastruktur passt.

Was wollen Sie mit der Torgauer Erklärung erreichen?

Die zeitige Orientierung der Kommunalpolitik auf den Wandel ist eine Forderung an die Bundesregierung, jetzt zu planen. Und sie ist ein Signal an die Menschen, die mit der Braunkohle direkt oder als Zulieferer, Dienstleister, Subunternehmer ihr Geld verdienen, dass der Ausstieg nicht das wirtschaftliche Ende der Region bedeutet. Für das Vorhaben ist eine Förderung ähnlich wie im Emsland notwendig, daran würde auch der Landkreis Meißen partizipieren. Wir haben kein Interesse an strukturschwachen Nachbarregionen. Darum treten wir gemeinsam auf!

Unterzeichnet wurde die Torgauer Erklärung für den Bau der Trasse Milau von den Landräten dieser Landkreise: Anhalt-Bitterfeld, Leipzig, Nordsachsen, Meißen, Bautzen, Görlitz, Elbe-Elster, Oberspree-Lausitz und Spree-Neiße. In Riesa hält man das Projekt Milau für wünschenswert. „Die Priorität für uns liegt allerdings ganz klar auf dem Weiterbau der B169", sagt OB Marco Müller (CDU). Dort brauche es eine kurzfristige Lösung.

Welche Regionen bei uns würden am stärksten davon profitieren?

Es gibt aus meiner Sicht viele Synergieeffekte auch für den Landkreis Meißen. Es wurden in der Vergangenheit im Osten vor allem Straßen in Nord-Süd-Richtung gebaut, um das Erzgebirge und die Ostsee effektiver anzubinden. Mit Ausnahme der A4 gibt es keine belastbaren Ost-West-Verbindungen. Betrachten wir es differenziert, würde der gesamte Landkreis Meißen von einer solchen neuen Verkehrsader profitieren, denn der A 4 droht irgendwann der Kollaps. Eine leistungsfähige Ost-West-Trasse mittels Ausbau von Bundes- und Staatsstraßen, die den Anschluss an das vorhandene Autobahnnetz im Westen und an einen neuen Übergang nach Polen im Osten herstellt, ist eine verkehrspolitische Entscheidung mit höchster Priorität.

Für wie realistisch halten Sie eigentlich den Bau einer neuen Verkehrstrasse? Hat das unter den heute geltenden Bedingungen – Stichwort Genehmigungsverfahren – überhaupt eine Chance? Manch Leser wird sagen: „Der Bund bekommt doch noch nicht mal den Neubau einer Bundesstraße hin.“

Ein solches Argument bedeutet Stillstand. Die Aufgabe von Politik – vor allem von Kommunalpolitik – ist es aber, Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Lebensqualität in den Regionen zu planen und zu realisieren. Das Problem der B 169 – auf die Sie wohl anspielen – ist vielschichtig, und die Fehler liegen zum Teil in der Vergangenheit. Milau ist ein Vorhaben mit Zukunft gemessen an den Entwicklungen der letzten zehn Jahre. Die Ost-West-Verbindungen sind in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, sozial, kulturell – von großer Bedeutung. Vor allem auch für die Region, die ihre wirtschaftliche Grundlage fast komplett verliert. Dazu brauchen wir eine funktionsfähige Mobilität auf Straße und Schiene. Angesichts langer Planungs- und Bauzeiten duldet dieses Projekt keinen Aufschub.

Gibt es von der Bundesebene schon Reaktionen darauf?

Wir sind mit den Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise im Gespräch.

Die Fragen stellte Christoph Scharf.

