Depot zieht an die Berliner Straße

Die Berliner Strasse in Görlitz © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Die Gries Deco Company GmbH, bekannt für die Wohn-Accessoire-Kette Depot, eröffnet am 13. April ein Geschäft an der unteren Berliner Straße, in der Nähe der Sparkasse. Die Verkaufsfläche ist über 450 Quadratmeter groß, teilt das Unternehmen auf SZ-Anfrage mit. Wie viele Kollegen hier in Zukunft beschäftigt sein werden, stehe noch nicht fest. Im Internet, auf der Depot-Homepage werden Verkäufer in Teilzeit und ein stellvertretender Filialleiter für Görlitz gesucht. Es gebe bereits Bewerbungen, heißt es von der Firma. Das Sortiment werde dem der anderen Depot-Filialen entsprechen.

Depot wird Nachfolger von NKD. Der Bekleidungshändler hatte das Zentrum verlassen, zieht in das Gewerbegebiet an der Reichenbacher Straße in Rauschwalde. Mitte März soll da Eröffnung sein. (SZ/mk)

