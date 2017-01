Depot soll im Mai fertig sein Das neue Haus der Walddorfer Feuerwehr entsteht gerade. Ohne Brandschützer ist der Ort trotzdem auch jetzt nicht.

Das alter Feuerwehrdepot ist im Sommer 2016 abgerissen worden. © Matthias Weber

Das neue Walddorfer Feuerwehrdepot soll voraussichtlich im Mai dieses Jahres fertiggestellt sein. Das berichtet Ralf Röhle von der Gemeindewehrleitung der Feuerwehr der Gemeinde Kottmar. Dann gibt es hier beste Bedingungen für die Einsätze und auch für die Ausbildung der Wehrleute. Im Sommer 2016 ist das alte Haus an der Martin-Luther-Straße abgerissen worden, weil es die baulichen Anforderungen nicht mehr erfüllte. Ohne seine Feuerwehr ist Walddorf auch während der Bauarbeiten nicht. Ein Löschfahrzeug wurde in Eibau im Feuerwehrdepot untergestellt. Die Mannschaftstransportwagen sind teils auf dem Bauhof in Eibau und teils in Privatgaragen untergebracht.

Der Abriss und der Baustart am neuen Depot waren Höhepunkte bei der Kottmar-Feuerwehr im vergangenen Jahr. Außerdem standen einige Umstrukturierungen an, bilanziert Ralf Röhle. So wurde ein neuer Gemeindewehrleiter gewählt sowie ein neuer Chef für die Walddorfer Ortswehr. In der Gesamtwehr der Gemeinde Kottmar sind derzeit 162 Kameraden aktiv. Sie rückten 2016 zu zwölf Bränden aus und halfen unter anderem bei 13 technischen Einsätzen. (SZ/rok)

zur Startseite