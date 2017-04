Depot eröffnet Gründonnerstag Die Handelskette hat ihre Filiale an der Berliner Straße in Görlitz fast fertig eingeräumt.

Depot eröffnet an der Berliner Straße in Görlitz einen Laden, dort wo einst NKD zu finden war. © nikolaischmidt.de

Kreative und hochwertige Wohnwelten werden ab dem 13. April auf der Berliner Straße angeboten. Hier eröffnet die Handelskette Depot auf rund 450 Quadratmetern eine Filiale. Das Verkaufsflächenkonzept mit seinen Gestaltungs- und Dekorationsideen bietet Inspirationen und eine große Produktauswahl für jeden Geschmack.

Depot wird Nachfolger von NKD. Der Bekleidungshändler hatte das Zentrum verlassen, zog in das Gewerbegebiet an der Reichenbacher Straße in Rauschwalde, wo er Ende März seine neue Filiale bereits eröffnet hat. Wie viele Mitarbeiter in der Depot-Filiale künftig beschäftigt sein werden, war in der Zentrale der Gies Deco Company GmbH in Niedernberg am Freitagnachmittag nicht in Erfahrung zu bringen.

Das Unternehmen mit den beiden Marken Depot und Ipuro gehört nach eigenen Angaben zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 470 Depot-Filialen inklusive Partnern. Im Jahr 2016 wurden mit mehr als 7700 Mitarbeitern rund 575 Millionen Euro umgesetzt. In einer im Internet einsehbaren Bewertung von Arbeitgebern wird die Gries Deco Company GmbH von 52 Prozent der Beschäftigten weiterempfohlen, Abstriche machten die Mitarbeiter bei Gehalt und Sozialleistungen. (SZ)

www.kununu.com/de

