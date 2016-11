Depeche-Mode-Sound in der Lausitz

Einfach mal durchdrehen im Kulti Am Freitag ist im Kulti Großhennersdorf ab zehn der Teufel los: „Anstandslos & Durchgeknallt“ wird hier zum Programm gemacht. Die beiden DJs legen die ganze Nacht durch mit DJ Hendrix und DJ Robin Palm auf. Mit einer wilden Mischung aus House, Club, R ’n’ B, Schlagern und den aktuellen Charts wird bis in die Morgenstunden gefeiert, absolut durchgeknallt und eben völlig anstandslos. Gefeiert wird auf insgesamt zwei Floors. Wer bis Mitternacht kommt und eine Dose Früchte mitbringt, bekommt einen Getränkegutschein über 4,50 Euro. Alle unter 18 brauchen wie immer ihren „Partyzettel“ und eine volljährige Begleitperson, um auch nach Mitternacht bleiben zu können.

Neun Jahre Ü30 Am letzten Sonnabend vor der stressigen Vorweihnachtszeit lädt das City Center Löbau herzlichst zur Geburtstagsfeier der größten Ü30-Party der Lausitz ein. Im November wird die Party neun Jahre alt, und das soll gebührend gefeiert werden. Mit der vollen Palette an 70ern, 80ern, 90ern und den besten Hits bis heute geht es hier ab 21 Uhr heiß her – denn Ü30 heißt ja nicht gleich reine Schlagerparty. Das Publikum der Party ist in den letzten zehn Jahren immer größer geworden. Dementsprechend sind hier sowohl Neulinge als auch die „alten Hasen“ eingeladen, die von Anfang an dabei waren. Alle restlichen Infos mit Anfahrt und Spezial-Aktionen gibt es auf der Facebook-Seite des Veranstalters.

Zur Musik gezwungen Depeche Mode können wir in Hoyerswerda leider nicht live sehen – dafür Forced to Mode. Die stimmen hier ab 19 Uhr mit authentischen Depeche-Mode-Sounds auf die anschließende Depeche-Mode-Party ein. Sie gehören der Forced-Movement-Bewegung aus Berlin an, aus der sich dann nach 2011 das Tribut-Projekt „Forced to Mode“ herausbildete. Mit authentischen Live-Shows nah am Original haben sie sich den Ruf als Deutschlands beste Depeche-Mode-Tribut-Band erspielt. Am Sonnabend gastieren sie bis Sonntag in der U8-Eventstation in Hoyerswerda, Lipezker Platz. Für 17 Euro im Vorverkauf können sich alle Fans der alten Kult-Band hier ein einzigartiges Erlebnis verschaffen. Gespielt werden vor allem weithin bekannte Kult-Songs aus den 80ern und 90ern.

Rock-Wunder im Kesselhauslager Mit Chantel McGregor hat sich Singwitz ein echtes Wunder der Rockmusik rangeholt. Inspiriert von Größen wie Jimi Hendrix und Stevie Nicks performt die Songwriterin, Co-Produzentin, Gitarristin und Sängerin (die nebenbei auch die Cover ihrer eigenen Alben gestaltet) ihren ganz eigenen Southern Gothic Rock. Als jüngste Person der Geschichte bestand sie bereits mit acht Jahren ein Rock-School-Examen. Die siebenmalig ausgezeichnete Musikerin besuchte das Leeds College of Music und machte danach Karriere auf der Insel und wurde sowohl als Solistin als auch zusammen mit ihrer Band in der internationalen Blues-Rock-Szene bekannt. Am Sonnabend kann man sie nun in Singwitz live zusammen mit ihrer Band zu sehen bekommen. Karten sind im Vorverkauf für 14 Euro zu bekommen, an der Abendkasse dann für einen Euro mehr – ein guter Preis für das Gesamtpaket an Musikerin, das man dafür zu sehen bekommt. Einlass ist dann ab acht, los geht es 21 Uhr. www.kesselhauslager.de

Lateinamerika in Bautzen Im Steinhaus Bautzen werden am Sonnabend lateinamerikanische Klänge nach Bautzen geholt. Ab 20 Uhr kann hier mit Live-Percussion und DJ Riccardo getanzt und gefeiert werden. Auch die Tanzschule Mühlmann mit dem dazugehörigen Zumba-Team ist zugegen. „La Noche Latina“ - eine Nacht im Zeichen der exotischen Musik. Karten sind für 8 Euro in der Abendkasse beim Steinhaus in Bautzen auf der Steinstraße 37 käuflich zu erwerben. Mit Cocktails und Drinks von Sam’s Bar wird hier zu Rumba, Samba, Salsa, Tango und Co. das Tanzbein geschwungen. Wer sich vorher noch Inspiration holen möchte, ist herzlich eingeladen, an dem Salsa- und Bachata-Workshop mit Janine Mühlmann und DJ Riccardo ab 19 Uhr teilzunehmen. www.stop-and-dance.de