Denn sie wussten nicht, was sie tun Annett Köppler vom Täter-Opfer-Ausgleich kennt die Jugendlichen, die für den Schaden im älteren Teil des Schönfelder Schlosses verantwortlich sind. Was trieb die Jungs dazu?

Mediatorin Annett Köppler versucht, Geschädigte und Täter an einen Tisch zu bringen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der Schönfelder Bauhofleiter Falk Hoyer zeigt auf die Beschädigungen an der wertvollen Jugendstil-Treppe. Er bemerkte damals als Erster, dass in den älteren Teil des Schönfelder Schlosses eingebrochen wurde.

Annett Köppler vom Kinder- und Jugend-Domizil Coswig e.V. ist die einzige Mediatorin im Landkreis Meißen für den Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht. Die 41-jährige Großenhainerin betreut auch den Fall der vier Jugendlichen, die im September 2016 im älteren Teil des Schönfelder Schlosses randalierten und viel Schaden anrichteten.

Frau Köppler, was ist Ihre konkrete Aufgabe im Täter-Opfer-Ausgleich?

Es geht darum, Konflikte zu bearbeiten. Es soll zwischen den beteiligten Personen eine außergerichtliche Einigung gefunden werden. In einem Gerichtsverfahren wird der Geschädigte kaum dazu befragt, wie es ihm geht. Im Täter-Opfer-Ausgleich kann er die Folgen der Tat benennen, den dafür Verantwortlichen zur Rede stellen und Wiedergutmachungsvorstellungen äußern. Der Beschuldigte kann seinerseits reinen Tisch machen, die Verantwortung für die Straftat übernehmen und zeigen, dass er die Gefühle des Geschädigten ernst nimmt – eben Wiedergutmachung leisten.

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Vandalismus im Schönfelder Schloss gehört?

Tatsächlich erst, als ich die Akte von der Jugendgerichtshilfe erhalten habe. Das ist ganz oft so. Aber ich habe auch einige Fälle, in denen sich die Jugendlichen schon bei der Jugendgerichtshilfe selbst melden, obwohl erst noch die polizeilichen Ermittlungen laufen. Doch im Fall Schönfelder Schloss war es nicht so.

Wie schätzen Sie den aktuellen Fall in Schönfeld ein? Sind die Fronten zwischen der geschädigten Gemeinde und den Familien der Jugendlichen, die den Schaden angerichtet haben, verhärtet?

Nein. Grundsätzlich ist es so, dass ich zuerst mit den Beschuldigten in Kontakt trete. Ich möchte ihre Sichtweise auf die Straftat hören. Mir geht es nicht darum, ob sie Schuld oder nicht Schuld haben. Dafür wurden sie ja bereits angezeigt. Ich möchte von ihnen einfach erfahren, wie es zu dem Tatgeschehen gekommen ist, wie sie dazu stehen und was sie unternehmen wollen, um den Schaden wieder gut zu machen.

Sind die Jugendlichen denn einsichtig, was sie da zerstört haben?

Definitiv ja. Ich habe danach mit Bürgermeister Weigel gesprochen. Er hat mir erzählt, dass vorher schon Gespräche zwischen ihm und den Eltern der Jugendlichen gelaufen sind. In diesem Fall ist es schon ein bisschen schwierig, weil zwei Strafunmündige beteiligt waren und der Sachschaden schon enorm hoch ist.

Es gibt also schon eine Einigung?

Es gab ein erstes Ausgleichsgespräch. Aber es wird noch ein zweites geben, was in der Regel nicht so häufig vorkommt. Jeder hat noch mal seine Sichtweise auf das Ereignis geschildert. Die Jugendlichen erzählten, wie es dazu kommen konnte. Bürgermeister Weigel hörte sich das an, erzählte seinerseits, wie er den Vandalismus empfunden hat und welche Verantwortung er gegenüber seiner Gemeinde in diesem Fall hat. Er verwies auch auf die Mäzenin, die viel Geld spendet, um gerade den alten Teil des Schlosses zu erhalten.

Welche Gründe haben denn die Jugendlichen für ihre Tat genannt?

Nach Aussagen der Jugendlichen seien ein paar Tage vorher schon andere Jugendliche in dem Schloss gewesen. Schüler der benachbarten Oberschule müssen oft lange auf den Bus warten und halten sich deshalb gern im Schlosspark auf. Bisher war nie etwas passiert. Doch die Jugendlichen sind in der Schule durch Gerüchte neugierig geworden.

Was waren das für Gerüchte?

Genau kann ich Ihnen das gar nicht sagen. Angeblich würden im Keller irgendwelche Gräber sein. Und daraufhin sind sie dort eingestiegen.

Aber wegen solcher Gerüchte macht man doch nicht so einen Schaden. Waren sie dann böse geworden, als sie nichts fanden?

Letztlich war es Langeweile. Ihnen war nicht bewusst, was sie dort angerichtet haben. Sie hatten auch keine Ahnung, wie wertvoll zum Beispiel die Holztreppe im Vorhaus ist. Und auch nicht, dass das alles denkmalgeschützt ist. Das haben sie erst aus der Zeitung erfahren. Für sie war es nur ein altes Gebäude, das nicht genutzt wird.

Da sind ja auch Türen und wertvolle Scheiben kaputtgegangen.

Da gibt es viele Sachen, von denen die Jugendlichen klar sagen, dass sie es nicht waren. Auch der Vorwurf des Hausfriedensbruchs steht im Raum. Doch alle Jugendlichen haben ausgesagt, dass die hintere Eingangstür offen stand.

Welchen Schaden haben sie zugegeben?

Das Treppengeländer, die Holztüren und eine Glasscheibe.

Stimmt es, dass die Schadenssumme auf 10 000 Euro beziffert wurde?

Ja, circa.

Ursprünglich hatte das Kreisdenkmalamt den Schaden auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Letztendlich hält der Bürgermeister an der Schadenssumme von 10 000 Euro fest. Die Jugendlichen haben geholfen, die abgeschlagenen Holzkugeln am Treppengeländer wiederzufinden, so dass der Schaden noch mal minimiert werden konnte. Was die beschädigte Holztreppe betrifft, hat man sich darauf geeinigt, dass die Eltern im Familienkreis nachfragen sollen, ob es einen Tischler gibt, der den Schaden kostengünstig reparieren kann, und dass sich die Eltern in den Betrag reinteilen.

Wie ist denn die Verfahrensweise? Müssen nur die Eltern der beiden 14-Jährigen für den Schaden aufkommen? Oder auch die Eltern der beiden 13-Jährigen?

Bürgermeister Weigel findet es persönlich ungerecht, wenn nur die beiden 14-Jährigen belangt werden. Deshalb habe ich ihm nahegelegt, das Gespräch mit den beiden anderen Eltern noch mal zu suchen. Denn auch, wenn die 13-Jährigen strafrechtlich unmündig sind, so können sie bis 30 Jahre nach der Tat zivilrechtlich belangt werden. Ich denke, das wollen auch die Eltern nicht.

Gibt es eine endgültige Einigung zwischen der Gemeinde und den Eltern der Jugendlichen?

Nein, noch nicht. Ich habe noch mal eine Fristverlängerung bis Ende August beantragt. Ich denke aber, dass es in diesem Fall einen guten Abschluss des Täter-Opfer-Ausgleichs geben kann, mit dem beide Seiten gut leben können.

Gespräch: Jörg Richter

