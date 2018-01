Denkzettel für einen Ebersbacher Ein 27-Jähriger soll bei Facebook gegen Asylbewerber gehetzt haben. Jetzt beschäftig sich das Landgericht mit dem Fall.

Symbolfoto © dpa

Volksverhetzung ist der Tatvorwurf, wegen dem sich ein 27-jähriger Mann aus Ebersbach jetzt vor dem Landgericht Görlitz verantworten musste. Bereits im Januar 2016 hatte er bei Facebook im Zusammenhang mit dem Asylbewerberheim in Friedersdorf gepostet: „Abfackeln“. Er habe zudem Zigeuner gesehen, die wohl nach Ebersbach laufen, um einzuklauen, hatte er damals geschrieben. Im Februar 2017 gab es eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Zittau. Damals war der Angeklagte freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft legte gegen den Freispruch Berufung ein.

Jetzt kam es zur erneuten Verhandlung, diesmal vor dem Landgericht Görlitz. Dort war als Zeuge jener Hauptkommissar der Polizei geladen, der Anfang 2016 die Ermittlungen geführt hatte. Der Mann konnte jedoch nicht viel zur Beweisaufnahme beitragen, da er seit Januar 2017 im Ruhestand ist und somit keinen Zugang zu polizeilichen Unterlagen mehr hat. Vor Gericht sagte der Rentner aus, dass er sich angesichts der Fülle ähnlicher Fälle nicht mehr genau an den speziellen Vorgang erinnern kann. Auch an die Person des Angeklagten hatte er keine Erinnerung. Erst als Richter am Landgericht Uwe Böcker ihm aus den Unterlagen jene Aufzeichnungen vorlegte, die der Zeuge seinerzeit aufgeschrieben hatte, erinnerte sich der ehemalige Polizist daran, dass es damals um das Asylbewerberheim in Friedersdorf ging und der Angeklagte bei Facebook dazu aufgerufen haben soll, Feuer zu legen. An viel mehr konnte er sich nicht erinnern. Sehr viele ähnliche Ermittlungen habe der Polizist während seines Berufslebens führen müssen und wisse nun, zwei Jahre später, kaum noch Details über den speziellen Fall. Die Frage von Richter Böcker, ob der Angeklagte seinen Worten Taten folgen ließ, beantwortet der Zeuge mit einem klaren „Nein“.

Der Verteidiger des Angeklagten beantragte, das Verfahren einzustellen. Der Prozess sei ausreichend, um seinem Mandanten, der sich bisher strafrechtlich nichts zuschulden kommen ließ, einen Denkzettel zu verpassen. Das werde ihm helfen, sich künftig bei Facebook ordentlich zu äußern, so der Anwalt. Das sah auch der Richter so. Es dränge sich auf, das Verfahren einzustellen, sagte er. Das tat er. Allerdings verpflichtete er den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 200 Euro, die er bis Ende Februar an einen gemeinnützigen Verein in Reichenbach zu zahlen hat. Macht er das, ist das Verfahren endgültig vom Tisch. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten gegen dieses Urteil keine Einwände.

