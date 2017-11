Denkzeichen für Haus der Jüdischen Gemeinde

Das Haus an der Bautzner Straße 20 hat eine bewegte Vergangenheit. Daran soll ab Dienstag ein Denkzeichen erinnern. In dem Projekt werden Orte in Dresden markiert, die mit jüdischem Leben und Leiden verbunden sind. Zehn Denkzeichen gibt es bisher, dank zahlreicher Spenden. An der Bautzner Straße 20 hat sich nach 1945 die Jüdische Gemeinde konstituiert. Die Nazis hatten eine dort wohnende und arbeitende Familie deportiert. Ab 1940 war das Gebäude ein Judenhaus, in dem jüdische Familien zwangsweise wohnen mussten. (SZ/acs)

zur Startseite