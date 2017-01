Denkwürdiger Triumph Der Schirgiswalder Severin Thiele gewinnt als erster Sachse ein Rennen im DSV-Schülercup.

Severin Thiele vom Skiclub Rugiswalde bei einem früheren Rennen auf dem Weg zum Slalomsieg. © privat

Ski alpin. Bei den ersten Rennen des Schülercups „fit4future“ des Deutschen Skiverbandes (DSV) im österreichischen Kaltenbach waren in der Altersklasse U 16 nur die besten 45 Mädchen und 55 Jungen aus Deutschland startberechtigt. Nach den sehr guten Ergebnissen von Severin Thiele bei den letzten regionalen Rennen am Götschen und in Hochfügen waren seine beiden Trainer Tom Aschauer und Michi Laube gespannt, wie sich ihr Schützling in diesem Top-Starterfeld behaupten würde. Auf der FIS-Strecke in Kaltenbach wurde am Sonnabend ein Slalom ausgetragen – und das ist die Lieblingsdisziplin von Severin Thiele, der für den SC Rugiswalde startet.

Als 27. Starter erwischte er einen perfekten Auftakt. Auf der kupierten und im letzten Teilstück sehr steilen Rennstrecke am Krössbichl-Lift konnte sich Thiele trotz eines kleinen Fehlers an die Spitze setzen und hatte 21/100 beziehungsweise 41/100 Sekunden Vorsprung auf die Plätze zwei und drei. Der zweite Durchgang war aufgrund der Pisten- und Wetterverhältnisse von vielen Ausfällen geprägt. Doch der Schirgiswalder fuhr im zweiten Durchgang ein fast fehlerfreies Rennen und gewann mit dem Riesenvorsprung von 2,32 Sekunden. Das war im alpinen Deutschen Schülercup der U 16 der erste Sieg eines Sachsen. Am Sonntag wurde Thiele im zweiten Slalom Zweiter und startet nun im nächsten Rennen als Führender der Gesamtwertung des Deutschen Schülercups. (tt)

