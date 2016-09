Denkmaltag wird zum Selbstläufer Die Besucher konnten am Sonntag 23 Stationen besichtigen. Vielleicht werden es noch mehr.

Nils Schuster nutzte als einer der Ersten am Sonntag die Gelegenheit, den Einstieg unterhalb der Burg Stolpen zu besichtigen. © Steffen Unger

Stolpen. Eintauchen in die Unterwelt von Stolpen, schauen, wie es in anderer Leute Keller aussieht – das war am Sonntag an insgesamt 23 Stationen zum Tag des offenen Denkmals möglich (SZ berichtete). Cheforganisator Thomas Scholle kann zufrieden sein.

Begonnen hatte er damit im Jahr 2002. „Ich wollte untersuchen, wo man genau die Grenze zwischen Granit und Basalt ziehen kann und habe einige Leute gefragt, ob sie mich mal in ihre Keller lassen. Und da habe ich erst gesehen, was für ein Schatz unter der Stadt liegt.“ Das war zu einer Zeit, als das Zusammenleben in Stolpen etwas schwierig gewesen sei. „Ich wollte ganz einfach, dass die Einwohner wieder miteinander und nicht nur übereinander reden“, sagt Thomas Scholle.

Die Aktion habe geholfen. Im ersten Jahr waren 15 Keller zu besichtigen und jetzt 23. Insgesamt 70 Basaltkeller gibt es in Stolpen, schätzt Scholle. In 40 davon war er selbst drin. Er will nicht ausschließen, dass es im nächsten Jahr auch zum Denkmaltag mehr werden. Die Aktion sei zum Selbstläufer geworden. Unterstützung bekommt Scholl dabei auch von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die stellt die Plakate kostenlos zur Verfügung. „Ich muss dann nur den Text reinkopieren und fertig.“ Das helfe enorm, denn die Vorbereitung sei immer ziemlich aufwendig. (SZ/aw)

zur Startseite