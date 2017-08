Denkmaltag mit Seltenheitswert Über 20 Stationen gibt es in Stolpen zum Tag des offenen Denkmals. So viele hat in der Region kein anderer Ort.

Der Basalt wird auch am Denkmaltag in Stolpen eine große Rolle spielen. © SZ/Thomas Hoffmann

Geschichte erlebbar werden lassen, das ist das Credo der Organisatoren des Tages des offenen Denkmals in Stolpen am 10. September.

Wie reich die Stadt an geschichtlichen Themen ist, wird über-, wie auch unterirdisch demonstriert. In diesem Jahr ist es dem Organisator, dem Geologen Thomas Scholle, gelungen, mehr als 20 Stolpener Familien zu finden, die ihre Häuser für Neugierige öffnen. So werden zum Beispiel private Basaltgewölbekeller begehbar sein, ein ehemaliger Luftschutzbunker kann besichtigt werden und natürlich gibt es auch Basaltwände und Basaltsäulen zu bestaunen. „Ohne die zahlreichen Unterstützer und Mitmacher wäre es nicht möglich, seit 2005 jährlich zwischen 20 und 35 Stationen anzubieten“, sagt Thomas Scholle. Einen speziellen Favoriten hat er allerdings nicht. „Alle in Stolpen geöffneten Stationen sind sehenswert. Die Gäste sollten sich einen Stationsplan besorgen und ihre eigene Tour durch Stolpen genießen, zumal an einigen Stationen auch Spezialitäten wie in den Basaltgewölbekellern gereifte und gekühlte Weine oder Käsevariationen angeboten werden“, sagt er. Damit wird der Tag des offenen Denkmals in Stolpen einmal mehr auch zum Genussfest. Daneben gibt es an diesem Wochenende auch den Naturmarkt auf dem Marktplatz. Und die Amtsbaderei plant eine besondere Aktion zum zehnjährigen Geburtstag. Angesichts der Fülle der Stationen wird der Geologe in jedem Jahr gefragt, ob er nicht auch Führungen anbiete. Das wird er auch in diesem Jahr nicht tun und erklärt auch, warum. „Zum Tag des offenen Denkmals machen Führungen leider keinen Sinn. Selbst wenn ich nur zehn Stationen in einer Führung anbieten würde, ist eine solche Führung nicht unter zwei Stunden machbar“, sagt er. Wer mehr Informationen wünscht, kann dennoch außerhalb des Denkmaltages eine Führung bei ihm buchen.

Ein Problem gibt es allerdings bei den meisten Stationen zum Tag des offenen Denkmals. Für Menschen mit einer Gehbehinderung gibt es nur wenig Angebote. „Hier müssen wir leider passen, denn die historischen Bauwerke wie die Basaltgewölbekeller in Stolpen sind leider nicht barrierefrei“, sagt der Cheforganisator. Und er denkt bereits an den nächsten Denkmaltag im Stolpener Jubiläumsjahr. „Es gibt einige Stationen, für die man durch private Räume gehen kann, die sonst nicht zugänglich sind“, sagt er.

