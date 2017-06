Denkmalstiftung fördert Prälatenhaus Das Gebäude in der Freiheit 6 soll sukzessive saniert werden. Dafür gibt es an diesem Montag einen Check über 15 000 Euro.

Das 1509 erbaute ehemalige Domherrenhaus befindet sich nur wenige Gehminuten vom Markt entfernt. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die in Bonn ansässige Stiftung Denkmalschutz wird nach eigenen Angaben einen Betrag von 15 000 Euro für das ehemalige Domherrenhaus (Prälatenhaus) an der Meißner Freiheit 6 geben. Damit sollen Natursteinarbeiten an der Spindeltreppe und am historischen Sandsteinbodenbelag in der Eingangshalle erledigt sowie die Eisentür renoviert werden. Den symbolischen Förderscheck überbringt Thomas Kirste, neuer Ortskurator der Stiftung in Meißen, gemeinsam mit dem Dresdener Ortskurator Christian Schreiber an diesem Montag um 10 Uhr im Beisein von Bezirksdirektor René Röder von Sachsenlotto. Die Lotterie Glücks Spirale unterstützt die Stiftung finanziell.

Das 1509 erbaute ehemalige Domherrenhaus befindet sich nur wenige Gehminuten vom Markt entfernt. Beim Hauptgebäude handelt es sich um eine unregelmäßige zweiflügelige Anlage, die durch Zusammenführung zweier einzelner Gebäude zu einem Baukörper entstand. Der südliche Flügel ist nach seiner Entstehungszeit der gotischen Bauphase zuzuordnen. Bei dem im Norden stumpfwinklig anschließenden Gebäudekomplex handelt es sich um einen vorwiegend aus der Renaissance stammenden Baukörper. Beide Gebäudeflügel sind heute über einen gemeinsamen Wendelstein miteinander verbunden. Das spätgotische Gebäude wurde im März von der Stadt an die Hornsche Stiftung verkauft. Es soll sukzessive saniert werden und später Vereinen der Stadt zur Verfügung stehen.

