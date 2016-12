Denkmalschutz hält sich für schuldlos Um Probleme an den Türen des Pannenlifts vorzubeugen, sei maximal eine Mini-Überdachung möglich. Die Stadt wollte mehr.

Derzeit prägt ein Gerüst an der Bergstation des defekten Panoramalifts das Bild. Es ist notwendig, um die verschlissene Umlenkspule reparieren zu können. Die Verantwortlichen hoffen Mitte nächster Woche mit den Arbeiten fertig zu sein. Dass es in Zukunft weniger Ausfälle gibt, ist nach einem klaren Statement des Denkmalschutzes fraglich. © Claudia Hübschmann

Wie lässt sich der momentan in Reparatur befindliche Aufzug zum Burgberg in Zukunft sicher betreiben und wie können zusätzliche Kosten vermieden werden? Vor diesen Herausforderungen steht die Stadt im kommenden Jahr mehr denn je – schließlich läuft der Wartungsvertrag mit der Hersteller-Firma Hütter am 31. Dezember dieses Jahres ab. Für die kommenden Jahre gibt es zwar bereits einen neu beschlossenen Vollwartungsvertrag mit einer Dresdner Firma, die schon länger die regelmäßige Wartung übernommen hat. Dafür plant die Verwaltung mit Ausgaben in Höhe von 35 000 Euro jährlich.

Allerdings herrscht zumindest bei vielen Stadträten immer noch Unklarheit, ob damit tatsächlich alle in Zukunft auftretenden Schäden gedeckt sind. Jedenfalls zeigt sich die Stadtverwaltung, den momentanen Stillstand des Lifts einmal außen vor gelassen, äußerst bemüht, zukünftige Mängel zu verhindern, sobald der Aufzug wieder läuft.

Dazu hat das Bauamt „Vorschläge zur Nachrüstung“ an die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises geschickt und auf Kooperation gehofft. Vor allem geht es um ein Einlenken, dass an der Bergstation des Lift eine Einhausung gebaut werden kann, um die empfindliche Elektrik des Türöffners vor Wind und Wetter zu schützen. Die Antwort zu diesen und weiteren gut gemeinten Vorschlägen kommt nun aus dem Landesamt für Denkmalpflege in Dresden.

In einem Schreiben betont Referatsleiter Steffen Delang, dass die Denkmalbehörden von Anbeginn der Planungen zum Schrägaufzug dafür plädiert hätten, eine möglichst zurückhaltende Lösung zu finden, die am und auf dem Meißner Burgberg kein Eigenleben entwickelt. „Es ist anzumerken, dass im Gutachterverfahren auch die Vertreter der Stadt Meißen mit Herrn OB Raschke dieser Auffassung gefolgt sind, weil damit gegenüber anderen Entwürfen erhebliche Kosteneinsparungen verbunden waren. Problematische Auswirkungen auf ingenieurtechnische Belange sind im Verlauf der Planung und Ausführung nicht angezeigt worden“, so Delang.

Somit seien jetzige Äußerungen, wonach denkmalpflegerische Forderungen für technische Probleme verantwortlich seien, nicht nachvollziehbar. Wenn über Änderungen der Anlage nachgedacht werde, so seien die bisher angezeigten Prämissen weiterhin gültig.

Das wiederum heißt für die Stadt, dass Eingriffe in die Bergstation durch die Denkmalbehörde weiter äußerst kritisch gesehen werden. Es ist nicht neu, dass eine Einhausung in die historische Burgmauer mit ihren Zinnen eingefügt werden müsste. „Ein Eingriff muss so gering wie möglich sein, um einer erheblichen Beeinträchtigung des historischen Erscheinungsbildes vorzubeugen. Ein separates Stationsbauwerk war und ist nach wie vor aus diesem Grund abzulehnen und für den praktischen Betrieb auch nicht zwingend erforderlich“, erklärt Steffen Delang in dem Schreiben.

Einen Kompromiss, um die frei liegenden Türsensoren, die bei Störungen von außen ausfallen können, zu schützen, bietet das Denkmalamt aber an: Der Nachrüstung einer kleinen Überdachung über dem Türsturz könne zugestimmt werden, so Delang. Größere Einhausungen und Verdachungen – wie von der Stadt ebenfalls vorgeschlagen – müssten dagegen abgelehnt werden. Diese würden eine „unzulässige Veränderung der historisch gewachsenen Mauersituation darstellen“.

Seitens der Stadt moniert wurde außerdem die störanfällige Drehtür-Konstruktion des Panoramalifts. Hier, so Delang, habe es bei der Planung des Lifts keine Einschränkungen des Denkmalschutzes gegeben. Daher sei eine Schiebetür-Lösung durchaus möglich gewesen. „Das wurde aber seitens der Planer gar nicht angefragt, vermutlich aus Gründen des dann höheren Wartungsaufwandes“, so der Referatsleiter. Das Fazit innerhalb der Stadtverwaltung nach Durchsicht dieser Antwort dürfte ernüchternd ausfallen. Weitere Ausfälle des Problemaufzugs scheinen damit programmiert. Oder es werden zeitnah neue Ideen auf den Tisch gelegt.

