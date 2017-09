Denkmale öffnen am Sonntag im Landkreis ihre Türen Wer in Zittau die Mandaukaserne besichtigen möchte, hat die Chance dazu – sogar mit Führung. Eine Übersicht über alle geöffneten Denkmale gibt es im Internet. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

An vielen Orten im Landkreis öffnen am Sonntag, ab 10 Uhr, Denkmale ihre Türen. Das Motto des diesjährigen Denkmaltages heißt „Macht und Pracht“. Dieses bietet Anlass, beim Besuch der geöffneten Denkmale der Frage nachzugehen, welcher Gattung die jeweiligen Denkmale eher zugehören: „Macht und Pracht“ oder eben dem weiten Feld des Schlichten und Bescheidenen.

In Zittau werden viele Besucher sicherlich die Mandaukaserne (Foto) aufsuchen, in der es Führungen geben wird. Auch die noch im Umbau befindliche Hauptturnhalle, der ehemalige „Sächsische Hof“ auf der Neustadt sowie das Gerhart-Hauptmann-Theater sind zu besichtigen.

Höhepunkte in Görlitz sind das Forellhaus (Promenadenstraße 57), in das die Besucher seit Langem wieder einen Blick werfen können, das sanierte Stallgewölbe im Tauchritzer Gutshof und die deutschlandweit bedeutsame Sgraffito-Fassade des Ober-Neundorfer Schlosses. Auf dem Untermarkt wird es einen Handwerkermarkt mit 30 Teilnehmern geben. Der Förderverein der Stadthalle hat Musik im Großen Saal organisiert, der ebenfalls besichtigt werden kann. Aus Sicherheitsgründen darf allerdings immer nur eine bestimmte Zahl von Besuchern gleichzeitig in den Saal. Die am Denkmaltag geöffneten Gebäude sind in der Regel von 10 bis 18 Uhr anzuschauen. (SZ)

Eine Übersicht über alle offenen Denkmale ist hier zu finden: www.tag-des-offenen-denkmals.de.

