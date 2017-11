Kommentar Denkmalbesitzer brauchen Hilfe Geld für Denkmale reicht nicht. Bei vielen geht es gerade mal um eine Notsicherung - Peter Redlich über die miese Förderung vom Land.

Gut 300 000 Euro als Fördermittel über ein ganzes Jahr für das Erhalten von Denkmalen im Kreis Meißen. Wer schon mal was mit Bauen zu tun hatte, weiß: Die Summe ist lächerlich gering. Und sie ist so auch nicht hinnehmbar.

Leute, die in einem Denkmal wohnen, haben fast immer die Absicht, dieses zu erhalten – für sich zuerst, aber auch für die Nachbarn, die Menschen im Dorf und in der Stadt. Gebäude, die auf der Denkmalliste stehen, wie Fachwerkhäuser, eine Dorfkirche, selbst ein Flugzeughangar, sind unsere Geschichte und nicht selten die Seele einer Ortschaft. Und es sind nicht allein die großen Häuser, wie etwa Schloss Moritzburg, die Albrechtsburg und die Hoflößnitz in Radebeul. Viele weitere Gebäude sind es wert, erhalten zu bleiben.

Laien meinen mitunter, dass die Fördermittel für den, der das Denkmal erhalten will, ein gehöriger Batzen Geld sind. Weit gefehlt. Es ist im besten Fall finanzielle Unterstützung, die den Unterschied zum normalen Erhalt des Gebäudes ausmacht. Die Grenzen werden zumeist zulasten des Eigentümers verschoben, der ohnehin nicht nur großen Enthusiasmus mitbringen muss und nicht selten sein ganzes Leben an die Immobilie bindet.

Wie schlecht es um die Förderung von Denkmalerhaltung im Kreis Meißen steht, zeigen die Zahlen. Ein großer Teil des Geldes reicht gerade einmal für eine Notsicherung, damit das Regenwasser nicht weiter ins Gemäuer läuft. Ein Armutszeugnis angesichts voller Steuerkassen beim Land Sachsen.

