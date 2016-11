Denkmalbehörde bleibt bei der Stadt

Die Stadt Görlitz kann sich weiter selbst um ihre Denkmäler kümmern. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Die Stadt wird ihre Untere Denkmalschutzbehörde nicht an den Kreis abgeben. Das ist eines der Ergebnisse aus den Finanzverhandlungen zwischen Stadt und Landkreis Görlitz, die der SZ exklusiv vorliegen. Der Kreis beteiligt sich auch an den Kosten der städtischen Denkmalbehörde mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 275 000 Euro.

Im Gegenzug erwartet der Kreis, dass die Stadt die besonders attraktive Geschwisterermäßigung für den Besuch in Kitas auf das Kreis-Niveau anpasst. Görlitzer Eltern mit mehreren Kindern müssen mit höheren Ausgaben für Kita-Beiträge rechnen. Die Differenz zwischen ermäßigtem und vollem Beitrag kommt aus der Kreiskasse. Seit 2011 schwelt der Streit darüber zwischen Kreis und Stadt.

Der Denkmalschutz ist eine Kreisaufgabe. Wegen ihres großen Denkmalbestandes hatte die kreisfreie Stadt eine große Denkmalbehörde aufgebaut. Seit Görlitz kreisangehörig ist, war fraglich, ob sich die Stadt das so noch leisten kann. (SZ)

