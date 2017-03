Denkmal wechsel’ dich Eine Familie will im Zentrum zwei alte, baufällige Häuser sanieren – und bekommt dabei ungeahnte Probleme.

Die Badergasse 4 (links) und das Nachbargebäude mit der Hausnummer 2 sind keine Schönheiten. Sie sollen es nach den Plänen ihrer neuen Eigentümer aber werden. Doch eine Entscheidung des Denkmalschutzes macht das Vorhaben nicht leichter.

Arndt Ludwig - Bauherr und gebürtiger Strehlaer.

Arndt Ludwig fragt sich, ob er mit diesen Plänen schlafende Hunde geweckt hat. Vor dem Arzt aus Zwickau und gebürtigen Strehlaer liegen ausgebreitete Bauzeichnungen. Darauf: die Badergasse 2 und 4, wie sie künftig aussehen sollen. Arndt Ludwig und seine Frau haben die Gebäude im Stadtzentrum vor wenigen Jahren gekauft. Der Familie gehört bereits ein großes Grundstück samt Haus nebenan. Die beiden kleineren Gebäude in der Badergasse wollen sie als Alterssitz ausbauen. In etwa zwei Jahren würden sie gern einziehen. Doch es gibt unerwartete Probleme.

Eigentlich ist das geplante Bauvorhaben erfreulich für Strehla. Nicht nur, weil die kleine Stadt weiter Einwohner verliert und Zuzug gebrauchen kann. Die Instandsetzung gleich zweier Häuser wäre auch eine Aufwertung für das historische Zentrum. Doch seit den Behörden die Baupläne der Ludwigs vorliegen, ist etwas passiert, das die Bauherren nicht verstehen können.

Plötzlich wieder geschützt

Nach einer Begutachtung vor Ort hat das Dresdner Landesamt für Denkmalpflege entschieden: Die bisher unter Denkmalschutz stehende Badergasse 2 wird von der Denkmalliste gestrichen – und die 2005 von dieser Liste getilgte Badergasse 4 kommt wieder drauf.

Begründung: Haus Nummer 2 ist im Laufe der Zeit auffällig verändert worden. Anders Nummer 4: Trotz „einer unschönen Wärmedämmung“ an der Straßenfront „weitestgehend ursprünglich erhalten“, so die Denkmalpfleger. Das 1814 in barocker Bautradition errichtete Bürgerhaus stamme aus einer Wiederaufbauphase nach einem großen Stadtbrand von 1752, wirke „auffällig in den Straßenraum hinein“ und sei vom Markt aus gut zu sehen.

Eine Entscheidung mit Folgen. Denn jetzt können die Eigentümer die Badergasse 4 nicht mehr so umbauen, wie sie eigentlich wollten. Statt des geplanten Rückbaus und einem eingeschossigen Neubau soll jetzt die Altsubstanz mit ihren zwei Geschossen erhalten werden. Und das, obwohl „das Dach runter müsste und in den oberen Etagen der Schwamm drin ist“, so Arndt Ludwig unter Berufung auf seinen Gutachter.

Dass Bauvorhaben in denkmalgeschützten Objekten schwierig sind, weiß der in Strehla aufgewachsene Zwickauer. Vor einigen Jahren hat er die einst von seinem Vater betriebene Bismarck-Apotheke am Markt aufwendig sanieren lassen. Er habe sich immer an die Auflagen gehalten, obwohl ihm das damals finanziell „fast das Genick gebrochen hätte“, wie er sagt.

Auch beim Projekt Badergasse haben sich die Ludwigs mit geschätzten Kosten von einer halben Million Euro finanziell viel vorgenommen. Um möglichst wenig Widerstand zu bekommen, habe er wieder darauf geachtet, dass alles regelkonform ist, so Arndt Ludwig. Selbst die Planung für den Neubau der Nummer 4 hätte eine angepasste Fassade beinhaltet. „Wir hätten keinen Glaskasten gebaut.“ Nur im Inneren sollte alles einem modernen Wohnstandard entsprechen und seniorengerecht sein. Mit den neuen Auflagen wird nun alles komplizierter – und womöglich teurer.

Von den Schwierigkeiten, wie sie jetzt anstehen, ist selbst der erfahrene Bauherr mehr als überrascht. Die Entscheidung der Denkmalschützer hält er für Willkür. Wenn die Badergasse 4 so schützenswert sei, hätte das doch schon 2005 klar gewesen sein müssen, meint er. Der Mittsechziger ärgert sich außerdem darüber, dass sich die Behörden bei einer geplanten Baumaßnahme derart einklinken, während um die Ecke andere denkmalgeschützte Gebäude einfach weiter verfallen dürfen. „Das finde ich ungerecht.“

Das Landesamt für Denkmalpflege erklärt auf Anfrage, es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass das Behördenhandeln bei spontaner Betrachtung als Willkür empfunden wird“, hält den Vorwurf aber für „nicht zutreffend“. Was die Gebäude in der Badergasse angeht, sei das Amt „um eine erneute Überprüfung gebeten worden“. Dabei habe man „insbesondere bei der Einschätzung des Gebäudeinneren“ des Hauses Nummer 4 „eine andere Einschätzung gewonnen“.

Die Streichung 2005 bezeichnet das Amt als „Fehler“, weil damals die Außendämmung im Vergleich zum schützenswerten Inneren „überbewertet wurde“. Gegen die Kritik, dass bauwilligen Eigentümern Probleme bereitet werden, während passive Denkmalbesitzer nicht belangt würden, wehrt sich das Amt: „Ein sachlicher Zusammenhang zwischen Schwierigkeiten, die einem Bauherren begegnen und Möglichkeiten, andere Denkmaleigentümer an ihre Erhaltungspflicht zu erinnern, besteht nicht.“ Daher lasse sich beides „auch nicht gegeneinander aufrechnen“. Es handle sich jeweils um „Entscheidungen im Einzelfall“.

Arndt Ludwig und seine Frau halten an ihrem Plan fest, bauen und nach Strehla ziehen zu wollen. Sie wollen jetzt trotz des Ärgers über die jüngste Entscheidung der Dresdner Denkmalpfleger einen Kompromiss suchen und setzen darauf, mit einem überarbeiteten Bauantrag die Zustimmung der Behörden für den Bau zu erhalten.

