Denkmal öffnet Ostern wieder Die Schauanlage Neumannmühle hält Winterpause. Zu tun gibt es dennoch einiges.

Auch das neue Jahr wird ereignisreich. Aus Anlass des 125-jährigen Bierdeckel-Jubiläums wird im Technischen Denkmal bereits an einer neuen Ausstellung gearbeitet. © Daniel Förster

Kirnitzschtal. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter den Mitgliedern und Helfern des Fördervereins Technisches Denkmal Neumannmühle im Kirnitzschtal. Sie hatten in diesem Jahr zum Beispiel eine große Sonderausstellung organisiert. Im Mittelpunkt stand Johann Gottlob Keller. Seine Methode zur Holzverarbeitung setzte sich vor gut 100 Jahren in der Region durch. Aus Anlass seines 200. Geburtstages konnten die Besucher im Technischen Denkmal noch einiges mehr über die Geschichte und das Wirken von Keller, dem Erfinder und Wegbereiter der modernen Papierproduktion erfahren. Darüber hinaus hatten die Mitglieder auch mit dem Erhalt der Anlage gut zu tun. Immer wieder gab es etwas zu reparieren, um alles auch am Laufen zu halten. Außerdem wurde auch weiter an den Ausstellungstexten gefeilt. Die gibt es jetzt auch auf Tschechisch. 2017 steht schon das nächste Jubiläum an. Robert Sputh aus Dresden erfand 1892 den Vorläufer des heutigen Bierdeckels, die sogenannten Holzfilzplatten oder Faserguss-Untersetzer. Bei diesen wurde der Papierbrei in runde Formen gefüllt und getrocknet. Aus Anlass des 125-jährigen Bierdeckel-Jubiläums wird im Technischen Denkmal bereits an einer neuen Ausstellung gearbeitet.

