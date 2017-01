„Denk Mal Fort“ ist Verein des Jahres Die Entscheidung ist gefallen: Insgesamt neun Vereine können sich auf eine Prämie freuen. Etwas bleibt aber noch geheim.

Anderthalb Stunden tagte die Jury, dann stand fest, welche neun Vereine aus Dresden, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und aus der Region Kamenz/Radeberg/Hoyerswerda den Titel „Verein des Jahres 2016“ tragen dürfen. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden hatte den Preis ausgeschrieben und dotiert diesen mit insgesamt knapp 20 000 Euro.

Ausgezeichnet werden 2017, laut der Entscheidung der Jury aus Vertretern der Sparkasse und der Sächsischen Zeitung als Medienpartner folgende Vereine in der Kategorie Sport: der Basketball-Club Dresden, die Pirnaer Arrows und der SV Steina 1885. In der Kategorie Kultur: der Verein Denkmalfort (die Erinnerungswerkstatt) aus Dresden, der Schlossverein Struppen und der Verein Schauanlage und Museum der Granitindustrie aus Haselbachtal sowie in der Kategorie Soziales: der Verein Spielprojekt („Eselsnest“), die Kuppelhalle Tharandt und die Initiative Kinder von Tschernobyl aus Kamenz. 199 Vereine waren für den begehrten Preis nominiert.

Wer welchen Platz belegt und wie viel Geld bekommt, wird noch nicht verraten. So bleibt es noch bis zum 6. April spannend. Dann werden die Ehrenamtlichen mit einem Fest in Dresden überrascht. Gespannt dürfen sie auch auf die Kulisse sein. Derzeit sind drei Optionen im Gespräch – und alle drei Lokalitäten dürften die Gäste beeindrucken.

Und es bleibt weiter spannend. Denn ein Verein kann richtig abräumen. Im Februar steht die Publikumsabstimmung an. Dabei kann einer der neun genannten Vereine seine Prämie durch viele Klicks von Freunden und Unterstützern noch einmal um weitere 1 500 Euro erhöhen. Klicken Sie sich rein! (SZ)

Los geht es mit der Publikumsabstimmung am 1. Februar unter www.vereindesjahres.de.

