Denk mal! Dutzende Denkmale standen für Besucher offen. Manche gebe es ohne ehrenamtlichen Einsatz vielleicht gar nicht mehr.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit Trommelklängen und Tanz lockt die Uganda Dancers Band die Besucher in den Waldheimer Lindenhof, in dem nach jahrelangem Leerstand bald wieder Veranstaltungen stattfinden sollen. © Dietmar Thomas Mit Trommelklängen und Tanz lockt die Uganda Dancers Band die Besucher in den Waldheimer Lindenhof, in dem nach jahrelangem Leerstand bald wieder Veranstaltungen stattfinden sollen.

Den Denkmalschutzpreis des Landkreises nahm am Sonntag auch der Eisenbahnhistoriker Andreas Riethig aus Döbeln entgegen.

Grund zum Feiern hatten die Förderer und Freunde des Wilden Mannes zuletzt bei der Fertigstellung des Portals. Nun können sie auf ihre Auszeichnung anstoßen.

Denkmal –- ein Wort, das alle kennen. Ein merkwürdiges Wort – impliziert es doch die Aufforderung „Denk mal!“, an die man jedoch kaum noch denkt, wenn man den Begriff hört, da er so etabliert ist. Die Wertschätzung für diese historisch wertvollen, oftmals lehrreichen Orte und Gebäude ist – - seien wir ehrlich – ist oftmals etwas verwässert. Denkmäler sind einfach selbstverständlich. Man geht an ihnen vorbei, kennt sie und besucht sie. Doch es gibt Menschen, die sich intensiver damit auseinander setzen und sich für Schutz und Erhaltung von Denkmälern einsetzen. Einige von ihnen wurden am Sonntag am Aussichtsturm in Böhrigen für ihren ehrenamtlichen Denkmalschutz ausgezeichnet.

„Ich habe noch viel vor und werde auch versuchen, es zu verwirklichen“, sagt Andreas Riethig auf der Bühne im Festzelt beim Aussichtsturm. Der, um es vorsichtig auszudrücken, Eisenbahnbegeisterte, hat soeben die Auszeichnung für ehrenamtliche Denkmalschützer erhalten und hält nun stolz die gravierte Holztafel in den Händen. „Ich freue mich natürlich, dass die jahrelange Arbeit anerkannt wird“, sagt Andreas Riethig.

Schon 1981 war er Mitglied in der Geschichtskommission Döbeln. Zu DDR-Zeiten ließ er sich selbst von Fotografieverboten nicht abhalten und auch aus der ihm gewidmeten Laudatio geht hervor: Eisenbahnen gehen dem Leiter des Museums Bahnhof Klosterbuch nicht aus dem Kopf: „Man möchte doch kommenden Generationen zeigen, was geleistet wurde und wie das Leben früher war“, sagt Andreas Riethig. Seinen Worten, er habe noch viel vor, darf man Glauben schenken: Unter anderem soll es in einigen Monaten eine Ausstellung zur Geschichte des Bahnhofs Döbeln Ost geben. Und dann natürlich das nächste große Ziel: Die Rangierlok, die einst zwischen Leisnig und Klosterbuch fuhr, soll auf einigen Metern Gleisen stehen und der neue Star des Bahnhofsmuseums werden.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Verein „Wilder Mann“ aus Ostrau. Das siebzehnköpfige Team arbeitet daran, die legendäre Gaststätte „Wilder Mann“ wieder zum Leben zu erwecken – als Begegnungsort für Jung und Alt. „Es soll einen Zweck haben als lebendiges Denkmal“, sagt Vereinsvorsitzende Monika Fischer. Diesem Ziel ist der Verein schon sehr nahe: In diesem Jahr gelang unter anderem die Installation einer Heizung. Die Küche und der Eingang wurden fertiggestellt.

Dirk Schilling, Vereinsmitglied und Bürgermeister von Ostrau, freut sich besonders über die Mithilfe der Gemeinde. „Es sind ja nicht nur wir Vereinsmitglieder, die ganze Gemeinde hilft mit. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt er. Das Projekt passe zum Motto „Gemeinsam Denkmäler erhalten“, stärke die Gemeinde und mache dabei sogar Spaß. Im Denkmalschutz sieht der Verein die Möglichkeit, Kulturerbe zu erhalten und das Ehrenamt zu fördern.

Ähnlich sieht das Landrat Matthias Damm (CDU) an. Er sinniert er über die Schönheit des Böhrigener Aussichtsturms und seine interessante Geschichte: Ein Fabrikbesitzer baute ihn einst aus purer Lust und Laune – mit dem schlichten Willen, einen Turm an diesen schönen Hang zu setzen. Pointiert schließt Damm, dass es fraglich sei, ob man diesen Turm heutzutage, bei all den Bauvorschriften, überhaupt bauen dürfe.

Eine Anspielung, die verdeutlicht, dass der Wert von Denkmälern auch darin liegt, dass sie manchmal zeitlose, aber einzigartige Unikate sind – die es so in keiner Form mehr geben würde, wenn man sie nicht erhielte. Auch im Lindenhof Waldheim wurde das erkannt. An diesem Sonntag wird man durch exotische Trommelklänge verstärkt durch den Hall des Saales nahezu in das altehrwürdige Gebäude hineingesogen. Die „Ugandan Dancers Band“ vom Verein Orutindo verzaubert die Gäste mit Percussion und grazilen Tänzerinnen. Die ausgelassene Stimmung im Saal lässt erahnen, dass der Lindenhof schon bald wieder alten Glanz haben könnte. „Wir haben gar nicht erwartet, dass unsere Show so gut ankommt.“, sagt Thomas Androusek von Orutindo. Denkmalschutz und Völkerverständigung. Noch sind die Innenwände des Lindenhofs mit Graffiti beschmiert. In Zukunft aber sollen hier verschiedene Kulturveranstaltungen stattfinden. Auch für den Lindenhof, wie für den Aussichtsturm, den Wilden Mann und Andreas Riethig auch, gilt: Wir haben noch viel vor!

zur Startseite