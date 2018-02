Deniz Yücel aus Haft entlassen Mehr als ein Jahr hat Deniz Yücel in der Türkei im Gefängnis gesessen. Jetzt ist der „Welt“-Korrespondent freigelassen worden. Allerdings fordert eine Anklage bis zu 18 Jahre Haft.

Deniz Yücel umarmt seine Frau Delik nach seiner Freilassung vor dem Gefängnis in Silivri. © Veysel Ok/Twitter

Die Türkei lässt den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel nach mehr als einem Jahr in der Untersuchungshaft frei. Das meldete sein Arbeitgeber, die Zeitung „Welt“ am Freitag mit.

Sein Anwalt Veysel Ok schrieb über Twitter auf Türkisch: „Und endlich gibt es für meinen Mandanten Deniz Yücel einen Entlassungsbefehl.“ Die Bundesregierung bestätigte dies. Yücels Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel schrieb auf Twitter: „Endlich!!! Endlich!!! Endlich!!! Deniz ist frei!“ Dahinter setzte sie ein Herz.

Reaktionen auf Yücels Freilassung zurück 1 von 7 weiter „Endlich!!! Endlich!!! Endlich!!! Deniz ist frei!“ Dilek Mayatürk Yücel, Ehefrau Deniz Yücels „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung der türkischen Justiz. Und noch mehr freue ich mich für Deniz Yücel und seine Familie. Das ist ein guter Tag für uns alle.“ Sigmar Gabriel (SPD), Bundesaußenminister „Endlich! Beste Nachricht, wo gibt. Deniz Yücel kommt frei.“ Heiko Maas (SPD), Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz „FREE Deniz ! Endlich !“ Peter Altmaier, Kanzleramtsminister „Eine der besten Nachrichten seit langem und wo gibt: Herzlich Willkommen in der Freiheit.“ Jürgen Trittin (Grüne), Bundestagsabgeordneter „Das ist eine gute Nachricht und ein Grund zur Freude:Deniz #Yücel kommt frei. Er hat 1 Jahr Haft erlitten, weil er von der Presse- und Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Das ist eine Schande. Deshalb müssen jetzt auch die anderen Journalisten aus der Haft entlassen werden.“ Thomas Oppermann (SPD), Bundestagsvizepräsident „Endlich! Das ist eine sehr gute Nachricht!“ Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Ministerpräsident

In einem weiteren Tweet des Anwalts Veysel Ok am frühen Nachmittag dokumentiert ein Foto Yücels erste Momente in Freiheit. Zu sehen ist, wie der Journalist mit Blumen in der Hand seine Frau umarmt. Aus Kreisen des Gefängnispersonals in Silivri hieß es, Yücel sei von Mitarbeitern des deutschen Generalkonsulats in Istanbul abgeholt worden.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rechnet fest damit, dass Yücel sehr bald das Land verlassen darf. Das sagte er am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sitzen derzeit noch fünf Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Ihre Namen werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mitgeteilt. Die Bundesregierung fordert ihre Freilassung.

Trotz der Haftentlassung Yücels soll in der Türkei ein Strafverfahren eröffnet werden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, das 32. Strafgericht in Istanbul habe Yücels Freilassung angeordnet, zugleich aber die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft angenommen. Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen vier und 18 Jahren Haf. Der „Welt“ zufolge gilt keine Ausreisesperre.

In der Anklageschrift wird dem Journalisten „Propaganda für eine Terrororganisation“ und „Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit“ vorgeworfen. Bei den Terrororganisationen handelt es sich der Anklage zufolge um die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich.

Die Vorwürfe basieren laut Anklage vor allem auf Artikeln des Journalisten. Darüber hinaus führt die Staatsanwaltschaft in der lediglich drei Seiten umfassenden Anklageschrift nur Bücher Gülens, die bei einer Hausdurchsuchung gefundenen wurden, und telefonische Kontakte Yücels zu Terrorverdächtigen als Beweismittel an. Gülen war bis zu einem offenen Zerwürfnis im Jahr 2013 ein enger Vertrauter des heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Freilassung Yücels sei von einem türkischen Gericht nach der Vorlage einer Anklageschrift durch die Staatswaltschaft angeordnet worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft habe bis zu 18 Jahre Haft für den „Welt“-Korrespondenten gefordert. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und dann Yücels Freilassung angeordnet. Aus türkischen Behördenkreisen hieß es, die Freilassung sei „vollständig nach rechtsstaatlichen Prinzipien“ erfolgt. „Es hat keinerlei politische Einmischung gegeben.“

Signale der Entspannung

Der Fall war zuletzt der größte Streitpunkt im Verhältnis zur Türkei. Yücel hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Justiz gestellt und war kurz darauf in Untersuchungshaft genommen worden. Anschließend wurde gegen ihn wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt. „Das war ein richtiger Agent und Terrorist“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im April. Eine Anklage wurde jedoch bis Freitag nie vorgelegt. Zuletzt war Bewegung in den Fall gekommen.

Mit der angeordneten Freilassung bemüht sich die Regierung in Ankara offensichtlich um Entspannung im Verhältnis zu Deutschland. Auch in der Krise mit den USA über deren Unterstützung für die Kurdenmiliz YPG in Syrien und den türkischen Einmarsch im Nachbarland gab es am Freitag Signale der Entspannung. „Wir haben uns darauf verständigt, unsere Beziehungen zu normalisieren“, sagte Außenminister Cavusoglu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Rex Tillerson.

Bundesaußenminister Gabriel (SPD) äußerte sich in einer Mitteilung erleichtert über die angekündigte Freilassung Yücels. „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung der türkischen Justiz. Und noch mehr freue ich mich für Deniz Yücel und seine Familie. Das ist ein guter Tag für uns alle“, betonte Gabriel. Er dankte auch der türkischen Regierung für ihre „Unterstützung bei der Verfahrensbeschleunigung“. Er habe in den vergangenen Monaten viele direkte Gespräche mit der türkischen Regierung zur Beschleunigung des Verfahrens geführt. Dazu gehörten auch zwei Treffen mit Erdogan.

Gabriel dankt Merkel und Cavosoglu

Die türkische Regierung habe immer Wert darauf gelegt, dass sie keinen politischen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung nehmen werde, sagte Gabriel. Die Unabhängigkeit der Gerichtsentscheidung war immer zentrales Anliegen in allen Gesprächen. „Zwei Menschen möchte ich besonders danken: dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavosoglu, der diese Kontakte und Gespräche und vor allem die Beschleunigung des Verfahrens deutlich gemacht hat. Und der deutschen Bundeskanzlerin für ihr Vertrauen in die Arbeit des Auswärtigen Amtes in diesem schwierigen Fall. Ich bin sehr froh über diesen Ausgang.“

Noch am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin betont, „dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat“. Yildirim äußerte bei dem Treffen lediglich die Hoffnung auf einen baldigen Gerichtsprozess. Einen möglichen Termin für das Vorlegen einer Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft und für den Beginn eines Verfahrens nannte er aber nicht.

Im Oktober hatte ein türkisches Gericht die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner verfügt und keine Ausreisesperre verhängt. Er konnte nach Deutschland zurückkehren, obwohl der Prozess gegen ihn weiterläuft. Steudtners Freilassung - und auch die der Übersetzerin Mesale Tolu - hat zu einer leichten Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses geführt.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder solidarische Aktionen, mit denen vor allem Journalisten auf die Lage Yücels aufmerksam gemacht haben. Erst am Mittwoch, also am Jahrestag der Inhaftierung, trafen sich unter anderem in Dresden mehr als 30 Pressevertreter, um eine Mahnwache vor der Frauenkirche abzuhalten. (dpa/fsc)

