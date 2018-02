Den Weg zur Wolle in der Naturschutzstation erleben In einem weiteren Ferienangebot der Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ zeigt Kindern, wie aus Wolle Kleidung wird. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Den Weg vom Schaf zur Wolle können Kinder in den Ferien in der Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ verfolgen. © dpa

Förstgen. „Vom Schaf zur Wolle“ heißt das Angebot der Naturschutzstation „Östliche Oberlausitz“ am Donnerstag. Und der Name ist dabei Programm: Denn den Kindern soll in Förstgen der Weg aufgezeigt werden, den die Wolle, welche Mutti oder Oma zu Hause für einen Pullover oder Jacke verstrickt, nimmt. So werden die Teilnehmer erfahren, wie vom Rücken der Schafe die Wolle gewonnen und versponnen wird. Dabei können sie sich dann auch in der Filztechnik versuchen. Beginn ist 9 Uhr. Kinder können auch bereits ab 7.30 Uhr zur Betreuung in der Station abgegeben werden. Der Eintritt ist frei. (szo)

