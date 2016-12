Den Wandel im Blick Wie sah Pirna früher aus? Gymnasiasten haben für ein Schulprojekt geforscht – und ein Buch draus gemacht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Stolz auf ihr Werk: die Zehntklässler Johannes, Dorothea, Luise, Johanna und Elisa waren Teil der Projektgruppe. Lehrer Henry Johne (r.) hat das Projekt mit begleitet. © Kristin Richter Stolz auf ihr Werk: die Zehntklässler Johannes, Dorothea, Luise, Johanna und Elisa waren Teil der Projektgruppe. Lehrer Henry Johne (r.) hat das Projekt mit begleitet.

Das Buch „Erlebe Pirna im Wandel“ ist ab sofort erhältlich, unter anderem im SZ-Treffpunkt und in der Buchhandlung Gladrow.

Der Oberbürgermeister der Stadt Klaus-Peter Hanke hat beim Durchblättern sofort Erinnerungen parat: „Ich kenne den Zustand von Pirna auf den alten Fotos ja noch im Original“, erzählt der OB bei einem Blick in den neuen kleinen Bildband. Für die Autoren des 60-seitigen Buches hingegen war die Arbeit am Buch eine Reise in eine weitgehend fremde Welt. Für ein Projekt des gesellschaftswissenschaftlichen Profils am Schiller-Gymnasium hat eine Gruppe von Schülern im vergangenen Schuljahr damit begonnen, Fotos von Pirna aus der Wendezeit auszuwerten und sie dem heutigen Bild der Stadt gegenüberzustellen.

Dass sie ihre Forschungsarbeit über ein Jahr lang bis in die zehnte Klasse hinein beschäftigen würde, hätten weder sie noch die beiden betreuenden Lehrer Steffi Geppert und Henry Johne gedacht. Immerhin: Mit Unterstützung des Pirnaer Rotary-Clubs, der Volksbank, des Kuratoriums Altstadt, der Stadt Pirna und ihrer Gesellschaften, der Sächsischen Zeitung und vieler anderer Sponsoren und Helfer ist eine interessante Publikation entstanden. So konnten die Schüler nicht nur in Archiven wühlen, sondern lernten auch, dass es ein langer und oft steiniger Weg von der Idee zum fertigen Buch ist. „Und wie wichtig es ist, dass man sich bei so einer umfangreichen Arbeit aufeinander verlassen kann“, ergänzt Lehrerin Steffi Geppert.

Am Montag präsentierten die Schiller-Schüler ihr frisch gedrucktes Werk stolz im Rathaus. Es stellt Stadtansichten Pirnas gestern und heute gegenüber, kurze Erläuterungstexte helfen, die Fotos einzuordnen. „Das war für uns nicht einfach. Wir haben jeden Text mindestens zehnmal umgeschrieben“, sagt Schülerin Dorothea Höhnel. Das Ergebnis zählt, und das kann sich sehen lassen.

zur Startseite