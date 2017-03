Den Wahnsinn endlich stoppen! Hainichens Stadtoberhaupt Dieter Greysinger fordert ein Umdenken in Sachen Breitband. Doch dafür ist es fast zu spät.

Mit der aktuellen Förderrichtlinie können Städte und Gemeinden bis zu 15 Millionen Euro erhalten, um in ihrem Gebiet Geschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s zu schaffen. © dpa

Beim Thema Breitband kochen die Emotionen hoch. Dieter Greysinger (SPD), Bürgermeister der Stadt Hainichen, hat am Mittwoch zum Kreistag seinem Frust über das schnelle Internet einmal Luft gemacht. „Es ist Wahnsinn, was sich da seit anderthalb Jahren abspielt. Das sollte endlich gestoppt werden“, forderte das Stadtüberhaupt. Er hofft, mit seiner Brandrede auf ein Umdenken, weniger im Kreis, als vielmehr auf Ebene des Bundes sowie des Freistaates. So sollten sich doch Bundes- und Landespolitiker mit Betreibern wie der Telekom an einen Tisch setzen und nach einer effektiven Lösung suchen, statt die Kommunen in den Ruin zu treiben.

Der Hintergrund: Mit dem neuen Förderprogramm wurde es den Kommunen auferlegt, sich um den Ausbau des Breitbandnetzes selbst zu kümmern. Bis zu 50 000 Euro bekommen sie für die Planung, bis zu 15 Millionen Euro können sie beim Freistaat für den Ausbau beantragen. Der Haken: Zehn Prozent der Ausbaukosten muss die Kommune selbst tragen. In Hainichen ist das knapp eine Million Euro. „Dafür nehmen wir einen Kredit auf“, schilderte Greysinger. Und das am Ende für ein paar Hainichener, die sich über zu langsames Internet beschweren. Hinzukommt, dass die Deutsche Telekom wahrscheinlich laut Greysinger parallel am Ausbau eines leistungsfähigen Netzes festhält, so dass es am Ende zwei konkurrierende in Hainichen geben wird. Die Stadt setzt dabei auf das Betreibermodell. Ist ihr Netz einmal fertig, hofft Greysinger darauf, es verpachten zu können, um so durch die Pacht wieder Einnahmen zu haben.

Trotzdem zog die Fraktion SPD/Grüne im Kreistag ihre Antrag zum Breitband zurück. Gefordert hatten die Politiker darin, dass der Kreis zukünftig die Koordinierung übernimmt. „Es macht verfahrenstechnisch keinen Sinn, jetzt das Ruder rumzureißen“, sagte Dr. Lothar Beier, erster Beigeordneter des Landrates. Alle Kommunen, bis auf Altmittweida, haben bisher beim Freistaat Geld für die Beratung beantragt. Darüber hinaus haben 16 Kommunen beim Bund schon einen Antrag auf Ausbau gestellt. „Drei Kommunen wurden bisher bewilligt“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge. Diese können nun beim Freistaat um Fördergeld in Höhe von 90 Prozent hoffen.

Für Greysinger ist es abstrus, dass die Kommunen selbst das Breitbandnetz bauen. „Wir haben davon null Ahnung“, sagte er. „Baugenehmigung dürfen wir nicht erteilen, für den fließenden Verkehr sind wir nicht kompetent genug. Aber für dieses komplizierte und äußerst risikobehaftete Thema sollen wir den Kopf hinhalten. Eine Logik, die sich mir nicht erschließt.“

Lothar Beier machte jedoch deutlich, dass die Kommunen sich im Vorfeld in einer Umfrage einst selbst für die Übernahme dieser Aufgabe ausgesprochen haben. Inzwischen habe sich der Landkreis für eine bessere Beratung der Gemeinden stark gemacht. Zwar gibt es bei der Förderstelle keinen eigenen Ansprechpartner für den Kreis, aber die Region gehöre zum Bereich des Leiters der Beratungsstelle. „Er hat eine hohe Kompetenz“, so Beier. Auch eine bessere Beratung wurde in dem Antrag der SPD/Grünen-Fraktion gefordert.

Hintergrund des Antrages war die Tatsache, dass der Landkreis in Sachen Breitband in Sachsen auf dem vorletzten Platz hinterherhinkt. Mit der aktuellen Förderung sollen Bandbreiten zwischen 50 und 100 MBit/s erreicht werden. Laut Bund soll die Erschließung 2018 abgeschlossen sein, laut Förderrichtlinie 2025. Bis dahin dürften ganz andere Bandbreiten aktuell sein.

