Den Unfall nur angedichtet? Eine 76-jährige Radebeulerin sitzt erstmals in ihrem Leben vor Gericht. Zu Unrecht, wie sie sagt. Und nicht nur sie.

Keine Bagatelle: Wer ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigt und abhaut, begeht Unfallflucht. Das ist eine Straftat, die auch einer 76-jährigen Radebeulerin vorgeworfen wird. © Holger Hollemann / dpa

Unfallflucht. 76 Jahre alt ist die Dame aus Radebeul, sehr adrett und achtet auf ihr Äußeres. Jeden Freitag hat sie einen Friseurtermin. Diesmal scheint sie eine Ausnahme gemacht zu haben, war wohl schon am Mittwoch bei ihrer Friseuse. Jedenfalls erscheint sie frisch frisiert bei einem Termin, den sich sie gerne erspart hätte und den sie sich nie erträumt hatte. Und der sie fast 400 Euro und zwei Monate den Führerscheinentzug gekostet hätte.

Es ist der 16. September vorigen Jahres, als die Frau wieder zum Friseur geht. Vor dem Laden will sie einparken. Doch die Lücke, in die sie fahren will, schätzt sie ein, ist viel zu klein. So versucht sie es gar nicht erst, sucht sich einen anderen Platz. Als sie noch mit ihrem Golf rangiert, kommt ein Mann aufgeregt angerannt. „Haben Sie nicht gesehen, dass Sie an das Auto angefahren sind?“, fragt er.

Die Rentnerin ist völlig überrascht, ob des lauten Tones wohl auch verängstigt. „Ja, ja, ich bin doch noch da“, sagt sie spontan. Soll wohl heißen, ich haue doch nicht ab. Dann ist der Mann wieder weg. Fünf Minuten wartet die Frau noch in ihrem Auto, doch niemand kommt. Dann geht sie zum Friseur, erzählt alles ihrer Friseuse. „Das kann dumm ausgehen“, sagt sie. Beide schauen sich die Autos an. An dem BMW, den sie gerammt haben soll, ist tatsächlich eine Schramme. Am Golf der Rentnerin ist jedoch nichts zu sehen. „Es waren Kratzer an dem anderen Auto, aber ich war das nicht“, beteuert die Rentnerin vor Gericht. Sie habe noch nie einen Unfall und noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt, sagt sie. „Hier will mir jemand einen Unfall andichten“, sagt die Radebeulerin.

Ein Zeuge hat ein Geräusch gehört. Als er aufblickte, sah er die alte Frau rangieren. Da ist er nach draußen, hat sich den schwarzen BMW angesehen. Seine Schlussfolgerung ist klar. Die Rentnerin ist gegen das Auto gefahren. Doch gesehen hat er den Anstoß nicht. Vor Gericht kann der Zeuge aber nicht gehört werden. Er ist schwer erkrankt und auf lange Sicht nicht vernehmungsfähig.

Ausgerechnet die Aussage des Besitzers des BMW spricht dafür, dass die Angeklagte es gar nicht gewesen sein kann. Ja, an seinem nagelneuen Auto habe es eine Beschädigung gegeben. Das sei im August gewesen, behauptet er felsenfest. Auf mehrmalige Nachfrage des Richters fällt ihm ein, es könnte auch am 9. September gewesen sein. Und am 16. September? Nein, auf keinen Fall.

Entlastet wird die Angeklagte auch von einem Polizisten, der sich beide Fahrzeuge nach dem Unfall ansah. Ja, es habe Beschädigungen an dem BMW gegeben, sagt er. An dem 25 Jahre alten Golf der Angeklagten, der zahlreiche Gebrauchsspuren aufwies, habe er jedoch keine Spuren gefunden, die zu dem Unfall passten.

Für Gericht und Staatsanwaltschaft steht fest, dass der Fall nicht aufzuklären ist. „Ein Zeuge hat Geräusche gehört, die Frau fahren sehen und dann Schlüsse gezogen. Einen Anprall gesehen hat er jedoch nicht“, so der Richter. Auch die Spuren passten nicht zusammen. Er spricht die Radebeulerin deshalb frei.

Die ist froh und erleichtert, die Aufregung legt sich langsam, die Anspannung fällt ab. 400 Euro Geldstrafe bleiben ihr so erspart. „Das ist viel Geld für eine Rentnerin“, sagt sie. Vor allem aber muss die Frau nicht auf ihren Führerschein verzichten, auf den die Witwe dringend angewiesen ist.

