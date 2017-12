Den Tresor aufgeflext Nächtlicher „Firmenbesuch“ endet mit einem happigen Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Coswig. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Lackierwerkstatt an der Straße Zur Alten Poststraße in Coswig ein. Die Täter hebelten ein Fenster sowie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Anschließen flexten sie einen Tresor auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Radfahrer verletzt – Zeugen gesucht Meißen. Am Mittwochvormittag stießen an der Einfahrt zur Aral-Tankstelle an der Großenhainer Straße in Meißen ein grüner Audi A3 (Fahrerin 61) mit einem 14-jährigen Radfahrer zusammen. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter 0351 4832233 entgegen. Autoteile gestohlen Großenhain. In der Nacht zum Mittwoch begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses an der Eichenallee in Großenhain und bauten die Frontscheinwerfer zweier Volvo XC 60 aus. Der entstandene Schaden beträgt etwa 6.400 Euro.

