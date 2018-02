Den Sprachlosen eine Stimme geben Was hat die Bildung von Mädchen mit extremer Armut in Afrika zu tun? Ayla Akgün hat da eine Idee. Und sie tut was.

Seit einem Jahr ist Ayla Akgün Jugendbotschafterin der Kampagnenorganisation One. © Marco Urban

Die Bilder haben sie schon lange berührt. Die Bilder von hungernden Menschen in Afrika, die für viel zu viele Menschen hierzulande schon zur Normalität geworden sind. In den Schlagzeilen spielt die weltweite Armut in diesen Tagen kaum eine Rolle. „Auch ich habe das Thema im Alltag lange Zeit verdrängt“, sagt Ayla Akgün. „Die Flüchtlingskrise gab mir den letzten Anstoß, etwas zu tun.“

Ayla Akgün stammt aus Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Seit vergangenem Herbst studiert die 21-Jährige Internationale Beziehungen an der TU Dresden. Um ihren Wünschen und Zielen mehr Ausdruckskraft zu geben, wurde sie im vergangenen Jahr Jugendbotschafterin bei der internationalen Lobby- und Kampagnenorganisation One. Dieser in den USA gegründete Verbund setzt sich in erster Linie für das Ende extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten in Afrika ein. Das klingt schwierig – und das ist es auch. Inzwischen ist One in sieben europäischen Ländern aktiv. Die Jugendbotschafter der Organisation haben die Aufgabe, die Themen und Projekte in die Öffentlichkeit zu tragen. In Deutschland gibt es 60 dieser Jugendbotschafter, die sich jedes Jahr neu bewerben müssen. Ayla Akgün ist derzeit die einzige Vertreterin in Sachsen.

Eines der aktuellen Projekte von One ist die Bildung von Mädchen in Afrika. „Weltweit können 130 Millionen Mädchen keine Schule besuchen“, sagt die Studentin. Je ärmer ein Land sei, desto größer seien die Nachteile für die Mädchen. Was Bildung mit Armut zu tun habe? „Bildung ermöglicht es den Frauen, ein gesünderes und selbstbestimmteres Leben zu führen.“ Viele heirateten dadurch später, bekämen später Kinder. Dadurch würden auch weniger junge Frauen bei der Geburt sterben. „Bildung kann ein wichtiger Schlüssel zur Überwindung extremer Armut sein.“

Um dem Projekt „Armut ist sexistisch“ mehr Aufmerksamkeit zu geben, trafen sich vergangene Woche sieben starke Frauen in Berlin. An dem von One initiierten Treffen nahmen unter anderem die frühere australische Premierministerin Julia Gillard und die niederländische Prinzessin Mabel van Oranje teil. Beide setzen sich heute für Bildung und Frauenrechte ein. Für die jugendliche Perspektive am runden Tisch in Berlin war die Dresdnerin Ayla Akgün eingeladen. „Das war eine wirklich ergreifende Erfahrung“, sagt sie. „Es war toll, zu erleben, wie wir uns alle auf Augenhöhe begegnet sind.“

Mit ihrem Treffen wollten die Frauen ein Zeichen an die Bundesregierung setzen. Der Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt. Am Freitag fand in Dakar, der Hauptstadt von Senegal, die Finanzierungskonferenz der Globalen Bildungspartnerschaft (GPE) statt. „Bis jetzt beteiligt sich Deutschland kaum an der Finanzierung“, klagt Ayla Akgün. One fordere daher gemeinsam mit anderen Entwicklungsorganisationen, dass der jährliche Beitrag von Deutschland an die GPE von derzeit 9 Millionen auf 100 Millionen Euro erhöht werden soll. Bis jetzt ist die Antwort der Bundesregierung ausgeblieben. Für Ayla Akgün steht trotzdem fest, dass sie weiterkämpfen wird. „Das vergangene Jahr hat mir gezeigt, dass die Probleme viel komplexer sind, als ich dachte. Es gibt keine einfachen Lösungen, aber es muss etwas passieren.“

Neben ihrem Studium möchte die 21-Jährige ihren Beitrag dazu von Dresden aus leisten. Auch ihre Schwester studierte schon hier und schwärmte von der Stadt. Ayla Akgün wohnt inzwischen in einer WG in der Neustadt. Ihre neu gewonnenen Bekannten und Freunde stehen voll hinter ihrem Engagement. Vielleicht kann sie ja sogar den einen oder andere überzeugen, sich ihr anzuschließen.

„Ich sehe es als Privileg, eine Stimme zu haben, die ich in der Öffentlichkeit nutzen kann“, sagt sie. In der nächsten Bewerbungsrunde für die Jugendbotschafter will sie auf jeden Fall wieder mit dabei sein.

