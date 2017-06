Den Raub nur erfunden? Wegen eines Verbrechens sitzen zwei Männer vor dem Meißner Jugendschöffengericht. Am Ende bleibt eine Bagatelle übrig.

Großer Bahnhof am Amtsgericht Meißen. Das Jugendschöffengericht ist zusammengetreten, zwölf Zeugen sind geladen, zwei Verhandlungstage angesetzt. Die Anklage gegen die zwei Männer aus Meißen, es sind Onkel und Neffe, lautet auf Raub, also ein Verbrechen. Die beiden Männer sind alles andere als unbescholtene Blätter. Mehrfach saßen sie schon vor Gericht, erhielten teilweise auch Haftstrafen.

Die jetzt vorgeworfenen Taten liegen allerdings schon fast drei Jahre zurück. Das ist in diesem Fall aber weder Schuld des Gerichtes noch der Staatsanwaltschaft. Vielmehr ist es so, dass der Geschädigte erst sehr lange nach der Tat, die sich in Meißen abgespielt haben soll, Anzeige erstattete. Und zwar im Gefängnis in Baden-Württemberg, wo er gerade eine Gefängnisstrafe absitzt. Dort hat er die beiden Männer beschuldigt, ihn in Meißen beraubt zu haben. Die beiden sollen ihn auf einer Skaterbahn aufgefordert haben, Geldbörse und Handy abzugeben. Als er das nicht tat, hätten sie ihn gegen die Schläfe geschlagen. Dadurch habe er kurz das Bewusstsein verloren. Dabei hätten die beiden Männer ihm dessen Geldbörse mit 50 Euro und das Handy aus der Gesäßtasche entwendet. Er sei an Lippe und Nase verletzt worden, sei im Krankenhaus gewesen, habe sich jedoch selbst wieder entlassen, schildert ein Polizist aus Baden-Württemberg, was der Mann bei der Vernehmung sagte. Als dem vorgeblich Geschädigten eine Lichtbildmappe vorgelegt worden sei, habe er die beiden Angeklagten sofort wiedererkannt. „Er war sich ganz sicher“, so der Polizist, der die Aussagen des Mannes für glaubwürdig hält.

Doch gerade daran gibt es große Zweifel. Der Mann hatte selbst zugegeben, bei der Tat unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben. Vor Gericht kann er als Zeuge nicht gehört werden. Er befindet sich gerade in einer Entzugsklinik. Frühestens in sechs Wochen könne er vor Gericht erscheinen und vernommen werden, hatte die Klinik dem Gericht mitgeteilt. Sicher wäre aber auch das nicht. Denn dann befindet er sich zur Langzeittherapie in einer Suchthilfestation in Mannheim.

Die beiden Angeklagten streiten die Tat jedenfalls ab. Zwar geben sie zu, dass sie mit dem Anzeigeerstatter auf der Skaterbahn waren, Alkohol und illegale Drogen genommen hatten. Ein Raub hätte sich aber nicht ereignet. Das alles habe der Mann nur erfunden.

Dem jüngeren der beiden Angeklagten werden auch noch sieben Einbrüche in einer Gartenanlage in Meißen vorgeworfen. Dabei ließ es alles mitgehen, was ihm in die Hände fiel: Handtücher, Strickjacken und Ähnliches. Sachen, für die er gar keine Verwendung hatte. Die Schäden lagen zwischen 30 und 150 Euro je Laube. Der größte Schaden war eine zerschlagene Fensterscheibe. Alle sieben betroffenen Kleingärtner sind als Zeugen geladen. Missmutig warten sie im Flur des Gerichtes bei schönstem Gartenwetter auf ihre Vernehmung. Doch sie werden gar nicht angehört. Der Angeklagte hatte die Taten gestanden. „Es war total dumm von mir, was ich gemacht habe, es tut mir leid“, sagt er. Wegen seiner starken Alkoholisierung könne er sich kaum noch daran erinnern, sagt er. Er wisse nur noch, dass er mit seiner Freundin an einer Tankstelle Bier trank, danach mit ihm unbekannten Leuten in eine Gartenanlage ging. Dieses Verfahren wird im Hinblick auf zwei frühere Verurteilungen eingestellt. Und die Kleingärtner haben zwei Stunden umsonst gewartet.

Wegen des Raubes werden die beiden Männer freigesprochen. „Wir wissen nicht, was geschehen ist. Was der Anzeigeerstatter der Polizei in Baden-Württemberg erzählte, hat keine Substanz. Er ist nicht willens oder nicht in der Lage, etwas Konkretes zum Tatvorwurf zu sagen“, so Staatsanwalt Dieter Kiecke. So bleibt am Ende nur ein Freispruch wegen des Raubes. Der ältere Angeklagte wird wegen einer Bagatelle verurteilt. Er hatte in einem Supermarkt eine Salami für 1,19 Euro gestohlen. Dummerweise kurz nachdem er wegen anderer Diebstähle zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Für den jetzigen Klau muss er nun 200 Euro Geldstrafe zahlen. Am Ende der dreistündigen und durch zahlreiche Pausen unterbrochenen Verhandlung bleibt das Fazit: Der Berg kreißte und gebar eine Maus.

Immerhin, die vorsitzende Richterin Ute Wehner hat für den älteren der beiden Angeklagten noch einen Tipp parat. Er solle seiner Freundin, die als Zeugin geladen war, schwanger ist und ihr sechstes Kind erwartet, ausrichten, dass Rauchen in der Schwangerschaft nicht gut sei. Außerhalb der Schwangerschaft übrigens auch nicht.

