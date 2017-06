Radsport Den Radsport im Blick Ein Leipziger gewinnt „Rund um Lampertswalde“. Der RSV Gröditz ist zufrieden mit dem Event im Jubiläumsjahr.

Rund 300 Pedalritter stellten sich am Sonntag dem Starter bei den einzelnen Rennen der Radsportveranstaltung „Rund um Lampertswalde". © Klaus-Dieter Brühl Rund 300 Pedalritter stellten sich am Sonntag dem Starter bei den einzelnen Rennen der Radsportveranstaltung „Rund um Lampertswalde".

Der Chef des RSV Gröditz, Jürgen Grütze, verfolgte akribisch die Wettkämpfe.

Jürgen Grütze ist allgegenwärtig. Eben noch beim Start des Jedermann-Rennens, ist er kurz darauf am Tisch der Startnummernausgabe zu finden. Am Kaffee- und Kuchenstand begutachtet er das Gebäck kurz, um gleich wieder im Zeitnehmerwagen an Start und Ziel das vorbeirauschende Fahrerfeld zu beobachten.

Der 68-jährige Vorsitzende des Radsportvereins Gröditz 1952 e.V. ist sichtlich zufrieden mit den Umständen des Straßenradrennens „Rund um Lampertswalde“. Seit fünf Jahren führt der RSV hier diesen Wettbewerb durch. Um die 300 Teilnehmer haben sich in die Startlisten eingetragen. Die Vorbereitungen waren diesmal etwas komplizierter, weil nicht zuletzt ein Unwetter drei Tage vor dem Rennen Teile der 10-Kilometer-Runde unpassierbar gemacht hatte. Der RSV Gröditz rückte mit einem Kehrkommando an, die Gemeinde Lampertswalde half mit einer Kehrmaschine. Auch sonst ziehen Gastgeber und RSV an einem Strang.

Aus sportlicher Sicht hat „Rund um Lamperstwalde“ für die Aktiven einen hohen Stellenwert. Immerhin geht es beim Jedermann-Rennen um wichtige Punkte im Lausitz-Cup. Beim Hauptrennen der Elitefahrer wiederum sind Pedalritter zu sehen, die durchaus zur unmittelbaren Spitze des deutschen Amateurradsports zu zählen sind. Am Sonntag hatte mit Eric Baumann aus Leipzig ein Ex-Profi die Nase vorn. Vorjahressieger Johannes Heider aus dem Klipphausener Ortsteil Weistropp rollte nach gescheiterten Ausreißversuchen mit dem Verfolgerfeld ins Ziel.

Für den RSV Gröditz ist „Rund um Lampertswalde“ das Highlight des Jahres. Diesmal umso mehr, denn der Verein feiert in diesem Jahr „65 Jahre Radsport in Gröditz“. „Wir haben zurzeit 67 Mitglieder, die alle heute hier im Einsatz sind“, sagt Jürgen Grütze. Seit 2002 ist er der Vereinschef und freut sich, dass es derzeit einen leichten Mitgliederaufschwung beim RSV gibt. Doch er schränkt auch ein: „Im Leistungssport fehlt uns der Nachwuchs.“ Ein Grund: Radsport ist eine Sportart, die einen sehr großen Zeitaufwand erfordert. Bei einem normalen Training werden rund 60 Kilometer gefahren. Auch das Training in der kalten Jahreszeit sei nicht jedermanns Sache. Aber: „Gute Radsportler werden im Winter gemacht“, so Jürgen Grütze. Mit fünf Übungsleitern betreibe der RSV dennoch großen Aufwand, um diesen oder jenen Interessenten aufs Rad zu locken.

Im Jubiläumsjahr bereitet der RSV jetzt schon das nächste Event vor. Am 17. September startet die Röder-Elbe-Radtourenfahrt in Gröditz. Neben ambitionierten Radfahrern hoffen die Veranstalter dabei auf die Teilnahme von Familien aus dem Umland, die den Landkreis sportlich-gemütlich mit dem Rad erkunden wollen.

