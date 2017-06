Den Ozeanen steht das Wasser bis zum Hals Die Verschmutzung der Weltmeere ist Thema einer großen Konferenz der Uno.

Kinder spielen auf einem vom Meerwasser überflutetem Platz in Funafuti, der Hauptstadt von Tuvalu. Der höchste Punkt ist vier Meter über dem Meeresspiegel, im Schnitt sind es nur zwei Meter. Und das Wasser steigt. © dpa

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt einer UN-Konferenz zum Schutz der Ozeane zu verstärkten Anstrengungen für die Meere der Welt aufgerufen. „Beim Thema Gesundheit unserer Ozeane können wir es uns nicht erlauben, durchzufallen“, so Guterres in New York.

30 bis 120 Zentimeter könnte der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 steigen, teilte das US-Außenministerium – noch unter Präsident Obama – schon anlässlich der Ozeankonferenz vergangenes Jahr mit. Während die Bedrohlichkeit der Wassermassen sich selbst an in Meeresnähe gelegenen Städten wie New York, New Orleans, Miami, Mumbai oder dem chinesischen Guangzhou noch weit weg anfühlt, schlagen kleine Inselstaaten Alarm. „Wir sind vom Ozean umgeben“, sagt etwa Ronny Jumeau, UN-Botschafter für die Seychellen.

Fünf Tage wollen Vertreter der Weltgemeinschaft ab Montag in New York darüber verhandeln, wie der Schutz der Meere verstärkt werden kann. Minister aus rund 85 Ländern und täglich bis zu 2 500 Teilnehmer werden erwartet, auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) reist an. Der Klimawandel, steigende Meeresspiegel und der Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen haben sich wie ein dunkler Schatten am Horizont über die Konferenz gelegt. Und die Vereinigten Staaten seien im Vorfeld der Konferenz „schwierig“ im Umgang gewesen, heißt es in UN-Kreisen.

Die Meere werden schon jetzt von großen Problemen bedroht, etwa von tonnenweise Plastikmüll. Die Vorstellung eines gewaltigen „Müllteppichs“ sei dabei aber nicht zutreffend, so die US-Ozeanografiebehörde NOAA. „Ein großer Teil des Schmutzes besteht tatsächlich aus kleinsten Teilen schwimmenden Plastiks“, schreibt NOAA. Winde und Strömungen verteilen diesen Müll über weite Flächen. Laut einer Studie sind 92 Prozent der Verschmutzung sogenannter Mikroplastik, also winzige, bis zu einen Millimeter große Partikel. Fünf Billionen solcher Teilchen schwimmen demnach in den Meeren – das sind etwa 227 000 Tonnen. Dadurch sterben jährlich bis zu eine Million Meeresvögel, 100 000 Meeressäuger und unzählige Fische.

Außerdem sind 30 Prozent der weltweiten Bestände überfischt und mehr als die Hälfte abgefischt. Zudem stehen Lebensräume in Küstennähe unter Druck: Ein Fünftel der weltweiten Korallenriffe ist den Vereinten Nationen zufolge verloren und ein weiteres Fünftel erodiert. In fünf Tagen Verhandlungen werden sich diese Probleme keineswegs lösen lassen. (dpa)

