Den Notruf gedrückt

Bei Unfall schwer verletzt Schirgiswalde-Kirschau. Bei einem Unfall am Montagnachmittag im Ortsteil Kirschau sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Die beiden 16 und 15 Jahre alten Jungen waren als Fahrer und Sozius mit einem Krad der Marke Hyosung unterwegs. Auf der Callenberger Straße verlor der 16-Jährige die Kontrolle über die Crossmaschine und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Der junge Mann hatte keine Fahrerlaubnis. Die Maschine war nicht zugelassen und nicht versichert.

Diebe schlagen zweimal zu Neukirch/Lausitz. Über die Weihnachtsfeiertage sind Unbekannte in eine Scheune an der Alten Straße in Neukirch eingebrochen. Sie stahlen eine etwa elf Kilogramm schwere Gasflasche und ein Heizgerät im Wert von rund 100 Euro mit. Der Eigentümer berichtete der Polizei, dass hier bereits in der Nacht zum 9. Dezember Einbrecher am Werk waren. Damals nahmen sie eine Kettensäge der Marke Dollmar mit.

Schwarzfahrer schlägt um sich Bautzen. Ein Schwarzfahrer hat auf dem Bautzener Bahnhof für Ärger gesorgt. Der 20-jährige Deutsche aus Neukirch war im Zug von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs. Einen Fahrschein zeigte er dem Zugbegleiter nicht vor, und auch Angaben zu seiner Person wollte er nicht machen. So wurde die Bundespolizei um Hilfe gerufen. Die Beamten stiegen in Bautzen zu. Ihnen gab der Mann zwar seine Personalien, doch zum Aussteigen war er nicht zu bewegen. Er wollte noch bis Bischofswerda mitfahren. Als die Beamten ihn aus dem Zug bringen wollten, wehrte er sich mit Schlägen und Tritten. Als er versuchte, einem Bundespolizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, klickten die Handschellen. Der 20-Jährige hat jetzt zwei Strafverfahren am Hals, so wegen Leistungserschleichung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Haftstrafe abgewendet Bautzen. Durch die Zahlung einer Geldstrafe hat ein polnischer Autofahrer verhindert, dass er ins Gefängnis muss. Der Mann war auf der Autobahn bei Bautzen kontrolliert worden. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 32-Jährigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Dresden und Braunschweig vorlag. Wegen Nötigung und Beleidigung musste er eine Geldstrafe von insgesamt über 3600 Euro zahlen. Wäre ihm dies auch jetzt nicht möglich gewesen, hätte er eine 100-tägige Freiheitsstrafe antreten müssen.