Den Mühlbachern stinkt’s Die Kläranlage als lästiger Nachbar: Das wollen einige nicht länger ertragen. Eine geruchslose Abhilfe aber dauert.

Nase zuhalten und Daumen nach unten: So zeigen Ramona Weniger (l.) und Stefanie Müller, was sie von der Kläranlage Mühlbach halten. © Norbert Millauer

Fenster immer geschlossen, am besten nicht rausgehen: Das sind keine Tipps für den Umgang mit einer schlimmen Krankheit, sondern das ist das Leben von Wenigers in Mühlbach. Schuld ist der Nachbar. Und das ist die immer öfter immer mehr stinkende Kläranlage.

„Das lass’ ich mir nicht mehr gefallen“, sagt Ramona Weniger. „Da rufe ich das Umweltamt an“, sagte sie jetzt im Gemeinderat. Doch da kommt sie auch nicht viel weiter. Das Umweltamt des Kreises kontrollierte vor fast einem Jahr das letzte Mal die Mühlbacher Anlage. Je nach Größe einer Anlage ist sie mindestens ein Mal in fünf Jahren zu kontrollieren. Bei der Kontrolle im September 2016 sei nichts Auffälliges festgestellt worden.

Auch eine telefonische Beschwerde vom Juni dieses Jahres blieb ohne Konsequenzen. „Die sofortige Rücksprache mit dem Bürgermeister der Gemeinde Müglitztal ergab, dass die Kläranlage ordnungsgemäß läuft und keine Auffälligkeiten bezüglich Geruch zu verzeichnen sind“, sagt Umweltamtsleiterin Birgit Hertzog vom Landratsamt. Danach sei man mehrere Male nach Mühlbach gefahren. Aber kein Gestank – keine Auflagen. Auch immer wenn Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) vor Ort war, hat er nichts gerochen. Damit hat es sich für das Landratsamt erledigt. Nicht aber für Wenigers. „Ich lasse keine Ruhe, die Zeit ist vorbei“, kündigte Ramona Weniger vorigen Mittwoch im Gemeinderat an. Den Gestank des Tages hatte sie da noch in der Nase.

Für den privaten Betriebsführer aus Burkhardswalde steht zunächst einmal fest: Das ist und bleibt eine Kläranlage. Geruchsneutral, wie er sagt, also ohne Gestank werde es da kaum gehen. Nur woanders merken das die Leute nicht so, weil sich die Kläranlage weiter weg von den Wohnhäusern befindet. Das ist in der Tat eine Besonderheit, die den Wenigers aber nicht hilft.

Teure neue Rechenanlage

Der Betriebsführer führt einige Ursachen für den Gestank ab und zu an. Gegen Stromausfall zum Beispiel sei niemand gewappnet. Oder wenn der Klärschlamm abtransportiert wird, dann werden eben auch Geruchsstoffe frei. Großes Problem, nicht nur in Mühlbach, seien die Feuchttücher in den Abwässern. Die lösen sich nicht auf und verstopfen die Leitungen. Einmal im Jahr wird Klärschlamm abgefahren, das dauert ein bis anderthalb Wochen. Gebracht wird öfter welcher zum Entwässern. Das sei eine Kostenfrage. So weit, so gut. Die Wenigers und ihre Nachbarn interessiert aber vor allem, was wird wann getan, damit sie wieder frei atmen können.

Nächstes Jahr soll eine neue Rechenanlage gekauft und installiert werden. Kosten: Bis zu 70 000 Euro. „Ich hoffe, die Gemeinde streicht den Posten nicht wieder“, sagt der Betriebsführer. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. Bis dahin können Anwohner aber selbst etwas tun, sagt der Betriebsführer. Nämlich bei schrillenden Alarmen und blinkenden Warnlampen sofort die am Zaun angebrachte Telefonnummer anrufen. Unabhängig davon sei man täglich einmal, auch am Wochenende, vor Ort.

Voriges Jahr wurde die kurz nach der Wende gebaute und 2007 teilsanierte Kläranlage schon einmal repariert. Danach hoffte man, das Geruchsproblem sei erledigt. Nun ist die Hoffnung auf nächstes Jahr verschoben. Wenigers stinkt das.

