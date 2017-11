Den Moment der Befreiung fühlen Ab 9. November stellt Sebastian Bieler nun selbst in seiner eigenen Galerie aus. Seine Werke thematisieren die Katharsis.

Katharsis_04 heißt dieses Bild des Großenhainer Künstlers aus der neuen Ausstellung. © privat

Seit Großenhains Diplom-Künstler Sebastian Bieler zu Jahresbeginn seine eigene Galerie eröffnete, hat sich die kleine Einrichtung am Lessingplatz gut etabliert. Zuerst war Malerei von Bielers Studienfreund Martin Haase aus Dresden zu sehen. Nun werden noch bis Ende dieser Woche Frauenfiguren von Tillmann Richter gezeigt. „Beide Künstler konnten auf diese Weise Werke für jeweils vierstellige Beträge verkaufen“, freut sich Sebastian Bieler. Jetzt ist der Inhaber selbst als Dritter an der Reihe und hofft mit seinen Werken mit dem Titel „Katharsis“ auf interessiertes Publikum.

Katharsis heißt Reinigung, Klärung, auch Befreiung, und ist psychisch oder theatralisch gemeint. Fünf großformatige Arbeiten stellt Sebastian Bieler dazu aus, auch ein „Kleine Leiden“-Bild gehört noch dazu. Nachdem sich der 37-Jährige lange und ebenfalls im großen Format mit „Störungen“ seelischer Art auseinandersetzte, ist er nun einen Schritt weiter. Und schuf insgesamt ein Dutzend Werke in Mischtechnik auf Alu und hochglanzlackiert. Diese Bilder zeigen jeweils einen kathartischen Moment – so der Künstler. Einen Moment der Reinigung, der Befreiung, den man erlebt, wenn sich ein Gefühlsstau auflöst. Sebastian Bieler hat dazu Kinderfoto von Freunden als Vorlage verwendet. Doch alles in den Bildern ist handgemalt, gedruckt, gesprüht. „Und so lackiert, dass sich der Betrachter stark darin spiegelt“, verrät der junge Familienvater. Das sei ihm sehr wichtig. An der technischen Umsetzung des Anliegens feilt er seit Jahren.

Um des inneren Friedens willen

Wie bei seiner Figur der „Kleinen Leiden“ will Sebastian Bieler nicht gefühlsduselig daherkommen. Er will einen surrealen Moment verdeutlichen, eine Unbegreifbarkeit, eine Art Eingebung. „Vergessen ist nicht vergeben. Vergebung fängt dort an, wo das Vergessen nicht aufhört“, zitiert Bieler Jean Weselbach.

Waren die „Störungs“-Bilder abstrakt, ist der Künstler jetzt zur Figürlichkeit zurückgekehrt. Die dargestellten Kurven sind wie Schwingungen, die sich durch einen Körper ziehen, wenn sich kathartisch etwas auflöst. „Aus der Zerstückelung von Erinnerungsfetzen wird ein großer Gefühlsmoment“, sagt Sebastian Bieler. Die einleitenden Worte zur Ausstellungseröffnung am 9. November wird Dr. phil. Thomas Bräuer sprechen. Er ist als Psychologe in Großenhain tätig und arbeitet wie Bieler im Verein „Einfach Kind sein“ mit.

Der Galerist hofft, mit seinen Werken aufwühlen zu können, Auseinandersetzung hervorzurufen, Fragen aufzuwerfen. Sebastian Bieler ist ein großer Anhänger des Psychotherapeuten Hans-Joachim Maaz, der in seinem Buch „Das falsche Leben“ genau die Zustände beschreibt, die der Großenhainer mit seiner Kunst verallgemeinern will. „Dass die Betrachter etwas spüren, ist ein gewollter Effekt“, sagt er. Es geht um erlebte Verletzungen, die nicht aus dem Gedächtnis verbannt und verdrängt werden, sondern mit denen man sich auseinandersetzt. Um des inneren Friedens willen.

Ausstellungseröffnung am 9. November, 19 Uhr in der Galerie Bieler, Lessingplatz 1. Eintritt frei.

