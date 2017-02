Den Minister verblüfft Armin Benicke aus Großenhain lässt nicht locker. Er will den Menschen in Aleppo helfen und macht ein Angebot.

Armin Benicke (r.) erläuterte Bundesinnenminister Thomas de Maizière seine Vorstellungen der möglichen Hilfe in Syrien. Nachdem der Hobbypilot bereits mehrfach an Kanzlerin Angela Merkel geschrieben hat, wandte er sich jetzt auch an den russischen Botschafter. © Klaus Dieter Brühl

Darüber hat sie sicher nicht mit ihm gesprochen. Wenn Kanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche mit ihrem Bundesinnenminister Thomas de Maizière geredet hat, dann dürfte inmitten von schärferen Abschieberegelungen für Flüchtlinge, dem Europäischen Polizeikongress in Berlin und der Vorstellung des neuen fälschungssicheren Reisepasses für ihn kein gedanklicher Platz mehr gewesen sein: Armin Benicke aus dem sächsischen Großenhain, 58 Jahre alt, stadtbekannter Versicherungsmakler, Hobbypilot, seit Kurzem qualifizierter Ausbilder von Drohnen-Piloten und Mitbegründer der Initiative zum Erhalt des städtischen Flugplatzes.

Seit Dezember vergangenen Jahres erhält die CDU-Politikerin regelmäßig Mails von ihm. Vermutlich ohne deren Inhalt überhaupt zu kennen. Denn auf Benickes Vorschläge, Hilfe für die im syrischen Aleppo eingeschlossenen Menschen zu entsenden, antwortete bislang Merkels Referentin Mechthild Steinberg. Zweimal schon, um genau zu sein, und immer über den eigens für Armin Benicke eingerichteten Account „Poststelle@bundeskanzleramt.de. Wie Mechthild Steinberg in einer Mail vom 9. Februar betont, bedanke sich Frau Dr. Merkel aber durchaus für seine Schreiben und auch die Presseveröffentlichungen in der Sächsischen Zeitung seien in Berlin zur Kenntnis genommen worden. Darüber hinaus heißt es: „Auch wenn es anderslautende Verlautbarungen von russischer Seite gibt, so scheitert der humanitäre Zugang weiterhin in breitem Maße an entsprechender Kooperation des syrischen Regimes“, versucht die Kanzleramts-Mitarbeiterin die Hemmnisse einer möglichen Unterstützung zu erklären.

Für Armin Benicke jedoch noch nicht erschöpfend genug. Abgesehen davon, dass sich der Röderstädter zwischenzeitlich nun auch an den russischen Botschafter Wladimir Michailowitsch Grinin gewandt hat, wollte er die Angelegenheit endlich mit jenem Mann besprechen, der sich von Amts wegen damit auskennen sollte – Thomas de Maizière (CDU).

Die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, äußerte Armin Benicke in der jetzt von der SZ arrangierten Zusammenkunft zunächst noch einmal seine Besorgnis. Die Situation in der völlig zerbombten Stadt sei schließlich verheerend. „Die Menschen in Syrien und Aleppo brauchen unsere Hilfe! Der Ostteil ist nun auch durch russische Pioniere von Sprengfallen befreit worden. Also könnte man doch die Hilfe ausweiten! Worauf wartet man?“, wollte der Großenhainer wissen. Angesichts der desaströsen Lage sollte es doch aus humanistischer Sicht Wege geben, die sonstigen politischen Gräben zwischen Russland und dem Westen zu überspringen. Immerhin habe Russland Menschenrechtsorganisationen eingeladen, um die Gräueltaten an der Bevölkerung zu dokumentieren. „Zudem müsste es doch ein Interesse geben, am Aufbau des Landes mitzuwirken! Im Sinne all der Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht haben. Dazu haben wir doch Fachleute in den Ministerien, die eine Zusammenarbeit mit den Schutzmächten Russland und der Türkei vertiefen könnten“, mahnte Benicke.

Argumente, denen der Bundesinnenminister ruhig und gelassen mit seiner fachlichen Sicht auf die Dinge begegnete. Nicht immer sei die Lage vor Ort so einfach wie verschiedene Interessensgruppen sie glauben machen wollten. „Die Idee zu helfen ist aber auf jeden Fall richtig und gut! Allerdings scheitert der humanitäre Zugang weiterhin vielerorts an der Kooperation des syrischen Regimes. Zugang haben nur bestimmte Gruppen und Hilfsorganisationen und selbst dieser ist nicht immer gefahrlos gegeben“, erinnert Thomas de Maizière. Die Situation sei teilweise sehr dramatisch und keineswegs geeignet, für jedermann so einfach durchs Land zu laufen.

Für Armin Benicke offenbar kein abschreckendes Szenario. Denn obgleich der Minister ihm einigermaßen überrascht darlegte, dass die Helfer über eine spezielle Ausbildung, die nötige Erfahrung und nicht zuletzt den notwendigen Impfschutz verfügten, bot der um Vermittlung bemühte Röderstädter an: „Wenn Sie Hilfe brauchen können, kein Problem! Armin ist zur Stelle! Ich würde sofort kommen!“

