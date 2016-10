Den Iren liegt der Rhythmus im Blut Die Oberschüler wissen nun mehr über Irland. Zwei Musiker bringen ihnen das Land näher und musizieren mit ihnen.

Die irischen Musiker Phil Crickard und Tim O’Shea haben an der Pestalozzi-Oberschule Workshops angeboten. Neben Musik gab es auch jede Menge Informationen über Land und Leute. © Dietmar Thomas

Rhythmische Klänge der Folk Musik sind im Schulhaus der Oberschule zu hören. Es fällt scher, ruhig zu bleiben und nicht die Füße im Takt zu bewegen. Denn die irischen Musiker Tim O´Shea und Phil Crickard nehmen die Kinder und Jugendlichen mit auf eine Reise auf die grüne Insel – und das nicht nur musikalisch. Die Zehntklässler informierten sich über das Bildungssystem und die politische Bildung. Dabei wurden gleichzeitig die Sprachkenntnisse in Englisch gefordert und gefördert. Die Sechstklässler, die zurzeit in Geografie Europa behandeln, hatten den Auftrag, den beiden Musikern zu erzählen, was sie alles über deren Land wissen. Tim O´Shea und Phil Crickard schlossen dann noch einige Wissenslücken.

Natürlich ging es in den Workshops auch um Musik. Die Schüler erfahren, dass es 18 Instrumente gibt, die bei der irischen Musik eine Rolle spielen. Dazu gehören unter anderem Gitarre, Geige, die Maultrommel und die Mandoline. Und es geht um die Entstehung der irischen Folkmusik. „Unsere Schüler bekommen durch diese persönlichen Kontakte mit den beiden Musikern, die international unterwegs sind, Welt- und Lebenskompetenz“, sagte Schulleiterin Kerstin Wilde. Möglich machen solche Begegnungen der Mittelsächsische Jugendverein (MJV) und der Lehrer Roland Taffel. Er ist das Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Schule. Taffel und der MJV kümmern sich um die Förderung von Jugendlichen, die eine musikalische Ausbildung haben. Ein Synergieeffekt ist die internationale Jugendarbeit, von der auch die Schule profitiert (DA berichtete).

Für die Schüler sei es eine große Motivation, von den beiden Musikern zu lernen und mit ihnen zu musizieren. In diesen Genuss kamen die Jugendlichen, die im Rahmen des Ganztagsangebotes den Neigungskurs Musik besuchen, in der Band mitspielen und die Zehntklässler, die das Fach Musik gewählt haben. Tim O´Shea und der MJV kennen sich seit über zwölf Jahren. Zum vierten Mal war er an der Oberschule zu Gast.

Er und Phil Crickard gaben am Mittwochabend im Veranstaltungsraum der Bibliothek ein Konzert. Kaum ein Platz bliebt leer. Einige Gäste kannten die beiden Musiker schon von anderen Konzerten und waren diesmal wieder begeistert. Auch wenn sich niemand traute, zu tanzen, so zappelten doch bei den meisten Gästen die Füße im Takt. Und es wurde viel geklatscht – nicht nur am Ende der Lieder. Ihre Melodien, mal schnell und feurig, mal ruhig und sanft, luden dazu ein, sich die Weiten der für Irland typischen grünen Wiesen vorzustellen, oder die Gedanken fließen zu lassen. Dreimal gab es eine Zugabe, die die Gäste einforderten. (DA/je)

