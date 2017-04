Den holen wir uns! Wie Rodney Aust vor elf Jahren Robbie Williams nach Dresden lotste – und ein streng geheimes Fußballspiel plante.

Ein Konzert der Superlative: Den schnell noch fit gespritzten Robbie Williams wollten 2006 in Dresden insgesamt 130 000 Fans sehen.

Es gab eine Zeit, als niemand ernsthaft daran glaubte, in der Flutrinne könnten mal 70 000 Menschen einem Popkünstler zujubeln. Im Jahr 2004 liefen Rodney Aust und ein Künstleragent in Dresden über die grünen Wiesen an der Elbe. „Hier müssten wir mal was Großes machen“, schlug Aust vor, doch der Agent meinte: „Das mach ich lieber im Westen.“ Da seien ihm die Massen sicher. Es sollte noch ein Jahr vergehen, bis Rodney Aust den Agenten doch überzeugen konnte. Gemeinsam schmiedeten sie den wahnwitzigen Plan, Robbie Williams 2006 nach Dresden zu holen. „Das war damals das Größte, was es gab“, erinnert sich Aust. „Alle Männer wollten so sein wie Robbie und alle Frauen wollten ihn zum Mann haben.“

Robbies Management plante für 2006 eine gewaltige Tour durch Deutschland. Noch bis wenige Tage vor der Entscheidung favorisierte man für den Tourstart allerdings die Festwiese in Leipzig. Doch Dresden hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Die Stadt feierte in jenem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen. Den Tourneeveranstaltern wurde zugesichert, dass ihnen deswegen die Flutrinne mietfrei überlassen werde. Das brachte Dresden den Zuschlag ein – und der Bernd Aust Kulturmanagement GmbH jede Menge Arbeit.

„Wir waren damals ein Drei-Mann-Betrieb und hatten noch nicht ansatzweise etwas in dieser Dimension auf die Beine gestellt“, sagt Rodney Aust, der 1993 als frisch gebackener Bürokaufmann bei seinem Vater eingestiegen war. Nun wollten sie gemeinsam 70 000 Menschen in die Flutrinne locken und ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Am 19. November 2005 um Mitternacht begann der Vorverkauf in den zum Ticketservice umgerüsteten Garderoben im Kulturpalast. „Die Leute standen stundenlang bis zum Postplatz an“, sagt Aust. Noch in dieser Nacht wurde entschieden: Es muss ein Zusatzkonzert geben. Robbies erster Auftritt am 10. Juli 2006 war binnen weniger Tage restlos ausverkauft und auch das Zusatzkonzert am Tag darauf war ein Selbstläufer.

Als Robbie Williams endlich in Dresden eintraf, war er in der Stadt ein Phantom. Nur einmal besuchte der Megastar den Purobeach Club, flüchtete aber nach drei Minuten, wie Augenzeugen berichteten. Und dann hatte der prominente Gast da noch einen besonderen Wunsch: Er wollte Fußball spielen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Das war natürlich eine Herausforderung“, sagt Rodney Aust. Rasch rief er seine Mitspieler von der SG Dölzschen an und verpflichtete sie zum Schweigen. Im Heinz-Steyer-Stadion kam es schließlich zu dem streng geheimen Fußballspiel, zwei Mal 30 Minuten. Robbies Erwärmungsprogramm leitete seine persönliche Fitnesstrainerin. Der frühere Take-That-Sänger soll gar nicht mal schlecht gespielt haben. Am Tag des Konzerts drohte er dann allerdings mit Grippe schlappzumachen. Ein eilig gerufener Arzt spritzte ihn im Hotelzimmer fit – und die Show konnte beginnen.

Wenn Robbie Williams nun, elf Jahre nach seinen umjubelten Auftritten in der Flutrinne zurück nach Dresden kommt, dürfen die Fans auf einen fitten Star hoffen. Am 26. Juni wird der inzwischen 43-Jährige die Bühne im DDV-Stadion mit seiner Heavy Entertainment Show rocken. Wieder ist es Robbies Tourstart in Deutschland und wieder ist es eine besondere Premiere: Er ist der erste ausländische Sänger, der im Dresdner Stadion auftritt.

