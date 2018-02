Den Freitalern wird jetzt Indisch serviert Das Calimero, einst für Pizza und Döner bekannt, ist wieder da. Die Betreiber haben aber auch ganz neue (Speise-)Pläne.

Abdul Majid (li.) und sein Bruder Abdul Rashid kochen jetzt wieder in Potschappel – unter alten Erfolgsnamen Calimero. Die beiden sind gelernte Köche und wollen den Dönerladen zum indischen Restaurant umbauen. © Andreas Weihs

Die vergangenen Tage waren stressig. Aber jetzt hängt die neue Reklame über der Eingangstür, die Speisekarte ist gedruckt und frisch geschnippeltes Gemüse steht schon bereit. Zeit für Abdul Majid, sich einen Moment zu setzen, bevor das Mittagsgeschäft losgeht.

Der Koch ist Chef im Calimero, so heißt das Schnellrestaurant in Potschappel gegenüber der Sparkasse jetzt. Wieder, muss man hinzufügen. Denn 13 Jahre gab es das Calimero bereits in Freital-Hainsberg, von 1995 bis 2008. Zwischenzeitlich hatten Abdul Majid und seine Familie in Potschappel an der Dresdner Straße/Wilsdruffer Straße das markante Eckhaus gegenüber des Sparkassengebäudes gekauft, saniert und im Erdgeschoss das Amarena eröffnet. Hier boten sie Döner, Pizza, Nudelgerichte und auch indische Speisen an. „Internationale Spezialitäten“, stand deshalb immer auf den Speisekarten im Amarena, wo es auch noch ein Eiscafé gab. „Aber zwei Geschäfte – das war auf die Dauer zu viel und zu anstrengend“, sagt er. Deshalb schloss Majid das Calimero.

Etwas anderes als nur Döner

Potschappel also, der Stadtteil, in dem die Dönerladen-Dichte am größten ist. Majid, der aus Pakistan stammt und als 24-Jähriger nach Deutschland auswanderte, kam trotzdem gut zurecht. Denn nachdem er in München als Tellerwäscher angefangen hatte, absolvierte er eine Ausbildung zum Koch, Spezialgebiet: indische Küche. Und die kam bei den Freitalern gut an. „Indische Küche heißt wenig Fett, viele frische Zutaten und natürlich viele Gewürze wie Curry und Ingwer“, sagt Majid. In Freital hatte er damit wenig Konkurrenz. 2012 übergab Abdul Majid das Lokal an seinen Bruder. Der heißt mit Vornamen auch Abdul, mit Nachnamen aber Rashid. Dahinter stecke eine komplizierte Familiengeschichte, deutet der Calimero-Chef an. Abdul Rashid jedenfalls führte das Amarena weiter bis zum Herbst 2016. Anschließend zog sich die Familie Majid/Rashid zurück und verpachtete das Amarena an einen Inder weiter. „Das lief dann aber nicht mehr so gut“, schildert Abdul Majid.

Er kündigte dem Pächter und startet jetzt nochmals neu – unter dem alten Namen Calimero. Und es gibt neue Pläne. Das Döner-Geschäft wolle man nur noch nebenbei betreiben und da ein verkleinertes Angebot vorhalten. „Es gibt doch schon genug Döner-Stände in Freital“, begründet der Koch. Er möchte sich mehr seinem Beruf widmen und das Calimero zu einem indischen Restaurant ausbauen. Schon jetzt seien 60 Prozent der Speisekarte der indischen Küche gewidmet. „Bald werden es 100 Prozent sein“, verspricht Abdul Majid. Dazu sollen auch die Räume neu gestaltet werden. Die Familie rechnet damit, dass die Umbauarbeiten in zwei bis drei Monaten starten.

Im Eckgeschäft, wo bisher das Eiscafé Amarena betrieben wurde, soll in einem zweiten Schritt ein italienisches Lokal entstehen, in dem Pizza, Nudelgerichte, Fisch und Salate angeboten werden. Zudem soll das Eiscafé wiedereröffnen. Zwei Restaurants unter einem Dach und alle Gerichte auch zum Mitnehmen oder per Lieferung an die Haustür – „das Original aus Freital-Hainsberg ist wieder da, und zwar noch größer“, wirbt Abdul Majid.

