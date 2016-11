Den Fischen geht es wieder besser Experten haben mehr als zwei Millionen Fische, die in Sachsen gefangen wurden, dokumentiert. So entstand ein besonderer Atlas.

Der Atlantische Lachs gilt als vom Aussterben bedroht in Sachsen. © Wikimedia Commons

Waren 2005 noch 70 Prozent aller einheimischen Fische und Rundmäuler mehr oder weniger bestandsbedroht oder ausgestorben, sank dieser Anteil 2016 auf 39 Prozent. Das teilt das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit, das jetzt zusammen mit den Naturhistorischen Sammlungen Dresden den neuen Atlas der Fische Sachsens veröffentlicht hat. Beschrieben werden darin rund 90 Fisch-, Krebs- und Rundmaularten, die in Sachsen heimisch waren oder es heute sind. Grundlage für das umfangreiche Werk waren hauptsächlich die Auswertungen der Fangergebnisse von mehr als zwei Millionen Fischen, die Angler zwischen 1993 und 2016 aus sächsischen Gewässern holten.

Mit dem Atlas wurde auch die Rote Liste aktualisiert, die die vom Aussterben bedrohten Arten erfasst. Die zeigt zwar, dass es den Fischbeständen in Sachsen wieder zunehmend besser geht. Als in Sachsen natürlicherweise heimisch gelten aktuell 56 Arten von Fischen und zwei sogenannte Rundmäuler. Davon mussten aber vier als „ausgestorben oder verschollen“ und vier als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft werden, teilte das Landesamt mit. In die Kategorie „stark gefährdet“ und „gefährdet“ fallen jeweils fünf Arten. Vor zehn Jahren waren das noch weit mehr.

Als ausgestorben gelten in Sachsen weiterhin unter anderem der Atlantische Stör und der Maifisch, die beide zu den Langdistanzwanderfischen gehören. Zu diesen zählt auch der Atlantische Lachs. Trotz großer Anstrengungen zur Wiederansiedlung gilt er in Sachsen weiterhin als vom Aussterben bedroht. Eine Videokontrollstation des Landesamtes im Lachsbach in Rathmannsdorf dokumentiert, wenn hier als Jungfische ausgesetzte Lachse zum Laichen zurückkehren. In diesem Jahr wurden bereits 18 solcher Lachse erfasst. Der größte maß 112 Zentimeter. Im Durchschnitt werden jährlich 20 bis 40 Rückkehrer registriert.

Die Lektüre ist aber nicht nur für Angler, Fischer oder Behörden interessant. Der Atlas ist auch ein reich bebildertes Nachschlagewerk für all jene, die sich für die Fischfauna und das Leben unter Wasser interessieren. Am Mittwoch, 30. November, um 17 Uhr, gibt es eine öffentliche Buchvorstellung im Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz in Bad Schandau, Dresdner Straße 2b. Der Eintritt ist frei.

